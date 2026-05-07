AEG rebaja en sus ofertas de mayo la cocina de gas que ya le gana terreno a la vitrocerámica y a la inducción

Las placas de gas nunca han desaparecido del todo. Aunque la vitrocerámica y la inducción las hayan desplazado de alguna manera, lo cierto es que hay muchos hogares que todavía las prefieren. Es más fácil controlar el fuego y, sobre todo, hacerlo con máxima precisión.

La vitro, por ejemplo, tarda más en calentarse y la inducción depende de recipientes compatibles. En cambio, las placas de gas pueden ser más prácticas para salteados, guisos o carnes, como la placa de gas Serie 6000 Gas on Glass de AEG, ahora rebajada a menos de 320€ en las ofertas de mayo de AEG.

Razones para elegir una placa de gas vs. vitrocerámica

Los quemadores SpeedBurner de esta placa permiten cocinar hasta un 20% más rápido.

El sistema StepPower ajusta la potencia en 9 niveles.

Su quemador Wok genera un calor intenso para carnes, verduras salteadas o cocina asiática.

Puedes activar la llama de forma rápida y cómoda con solo activar el mando de encendido.

Una cocina mucho más eficiente y controlada

Placa de gas Serie 6000 Gas on Glass

Una de las principales ventajas de la placa de gas Serie 6000 Gas on Glass de AEG es la sensación de control sobre el calor. Puedes subir o bajar la intensidad de la llama sin tener que esperar, lo que agradecerás en recetas algo más delicadas. Además, incluye el sistema StepPower con 9 niveles de potencia que ajustan el calor con bastante precisión, así que viene bien para llevar agua a ebullición en poco tiempo o para mantener una salsa a fuego suave.

Y otra razón para comprarla está en los quemadores SpeedBurner, con un diseño que permite que la olla impacte de forma más directa sobre la base de la sartén o de la olla y así reducir el tiempo de calentamiento.

Las ofertas de mayo llegan a AEG

Le acabamos de dar la bienvenida a un nuevo mes ¡y a las ofertas de mayo de AEG! Son una de las marcas líderes en electrodomésticos a nivel mundial, y acaban de lanzar una sección en su tienda online con descuentos de hasta el 46% en una amplia selección de dispositivos para renovar tu hogar.

Hornos, placas de cocina, lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos… Todos los grandes y pequeños electrodomésticos que busques para tu casa los vas a encontrar en las ofertas de mayo de AEG, con precios a los que no te vas a poder resistir. ¡Solo activas hasta el 31 de mayo!

Si la vitrocerámica no va contigo y prefieres la precisión manual de una cocina de gas, aprovecha las ofertas de AEG para hacerte con esta Serie 6000 por menos de 320€. ¡Es una buena compra!

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