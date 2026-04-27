Una lavadora ya no sirve solo para lavar: esta de Samsung con IA ahorra, detecta y protege las prendas

Noticias relacionadas Esta lavadora está cambiando la forma de lavar en casa: adapta el ciclo automáticamente y respeta los tejidos

¿Te imaginas conformarte con el móvil más básico, cuando en realidad hay un modelo avanzado que tiene justo las prestaciones que necesitas en tu vida? Lo mismo ocurre con los electrodomésticos que nos rodean, y en concreto con las lavadoras inteligentes y modernas que cada vez son más habituales en el mercado.

Han conseguido que el proceso de hacer la colada (meter la ropa, elegir programa y esperar) sea muy diferente, porque hay modelos como la lavadora Bespoke AI 11 kg de Samsung que incorporan sensores, inteligencia artificial y sistemas que ajustan la cantidad de agua, detergente y tiempo según la carga para ahorrar. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora esta lavadora está rebajada 200€ en Samsung.com solo por tiempo limitado, ¿te animas a probarla?

Razones para comprar la lavadora Bespoke AI de Samsung

Tiene eficiencia energética A con hasta un 20% extra de ahorro frente al mínimo que exige la normativa.

El AI Energy Mode reduce el consumo hasta en un 70%.

Lavado Super Speed para tener la colada lista en solo 39 minutos.

La tecnología AI Ecobubble para eliminar las manchas incluso con agua fría.

Una colada más rápida, inteligente y respetuosa con la ropa

Lavadora Bespoke AI 11 kg

La lavadora Bespoke AI 11 kg de Samsung es elegante por fuera y potente por dentro, con un sistema AI Wash que utiliza sensores para analizar el peso, el nivel de suciedad y hasta el tipo de tejido. De esta manera, ajusta automáticamente el agua, el detergente y la duración del ciclo para controlar el consumo y también para tratar mucho mejor las prendas. ¿Cuántas lavadoras has tenido que se adapten a la ropa que introduces?

La tecnología AI Ecobubble también tiene mucho que decir, porque transforma el detergente en burbujas finas que penetran mucho mejor en el tejido y eliminan manchas incluso con agua fría. Así que a la larga conserva mucho mejor los colores, la elasticidad y la textura de tus prendas favoritas.

¿Merece la pena? Estas son las opiniones de la lavadora Bespoke de Samsung

"Lavadora de diseño actual, moderna, de fácil limpieza exterior y poco ruidosa. Muy intuitiva y lo mejor es que te olvidas de recargar el detergente".

"Me encanta su diseño, la capacidad de la IA y el Wi-Fi".

"Buena calidad, poco consumo y tienes muchos programas para todo tipo de lavados".

¿Por qué conformarte con un modelo básico si puedes tener una lavadora inteligente que te ayuda a ahorrar en la factura del agua, de la luz y de paso cuida mejor tus prendas? Es una inversión que recuperarás en unos pocos meses, y encima ahora baja de precio en Samsung.com. ¡Lo tienes en bandeja!

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