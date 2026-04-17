Esta lavadora está cambiando la forma de lavar en casa: adapta el ciclo automáticamente y respeta los tejidos

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¿En qué deberías fijarte a la hora de comprar una lavadora? A priori, en el tipo de carga, la capacidad y el consumo. Sin embargo, la tecnología y los sistemas inteligentes se han colado de lleno en los electrodomésticos que tenemos en casa, y hoy es posible encontrar lavadoras respetuosas con la ropa y con la naturaleza de los tejidos.

No es lo mismo lavar unas sábanas que ropa deportiva o una camiseta delicada, y por eso necesitas una lavadora con sensores inteligentes que sea capaz de reconocer el tejido y de adaptar el ciclo según la cantidad de ropa y el tipo de carga. Como la lavadora Serie 6000 ProSense de AEG, que cumple con creces y ahora está rebajada 110€ en las ofertas de abril de AEG. ¡A por ella!

Características top de esta lavadora AEG

Capacidad de 8 kg ideal para hacer la colada de toda la familia sin poner varias lavadoras.

Tecnología ProSense que ajusta automáticamente el agua, la energía y la duración según la carga.

Incluye un programa antialergias con vapor que elimina hasta el 99,99% de virus y bacterias.

Motor Inverter silencioso, eficiente y duradero.

Tambor ProText que reduce el desgaste de las prendas y protege la forma de los tejidos.

La lavadora que se adapta a cada ciclo para cuidar mejor tu ropa

lavadora Serie 6000 ProSense de AEG

La lavadora Serie 6000 ProSense de AEG es una de las más respetuosas con los tejidos, porque entiende que cada prenda tiene sus propias necesidades. El sistema ProSense detecta el peso de la carga y ajusta automáticamente el tiempo de lavado, el agua y la energía. Así, evitas ciclos demasiado largos si no hacen falta y que las prendas sufran demasiado desgaste.

También nos llama la atención el tambor ProTex, que cuida mejor los tejidos durante el lavado y el centrifugado. El diseño reduce el roce y que las prendas se den de sí, lo que te vendrá bien en prendas delicadas o que tienden a deformarse muy fácilmente.

Opiniones de la lavadora Serie 6000 ProSense de AEG

"Lavadora de excelentes prestaciones y facilidad de uso. Un menú muy completo, con programas para todo tipo de tejidos".

"AEG es una firma que no necesita presentación. La lavadora es fenomenal, con 10 años de garantía para el motor Inverter".

"Muy buena relación precio-calidad. Programas de lavado ajustados a nuestras necesidades, con la opción de programar su ejecución en horarios valle de precio de la energía".

Además de ser una lavadora AEG respetuosa con la ropa, también consume menos energía y reduce las vibraciones y el ruido en casa. Ahora la tienes disponible por menos de 470€ en la tienda online de AEG.

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