Si te levantas cansado, este colchón viscoelástico Pikolin es el cambio que necesitas en tu rutina

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Dormir bien no siempre depende de irse a la cama antes o dejar el móvil fuera del dormitorio. Lógicamente ayuda, pero no sirve de mucho si llevas años con un colchón que está hundido y que no da más de sí. Los mejores en la actualidad son los colchones viscoelásticos, porque se adaptan al cuerpo como casi ningún material hace.

La viscoelástica reparte mejor el peso, reduce los puntos de presión y ayuda a mantener una postura mucho más natural durante la noche. Es decir, que darás menos vueltas en la cama y tendrás la sensación de haber descansado. Uno de los que mejor encaja en esta filosofía es el colchón Cayena de Pikolin, ahora rebajado un 60% en las ofertas en colchones de Carrefour. Tu cuerpo te lo va a agradecer.

Lo mejor de este colchón Pikolin

28 cm de altura para una sensación más acogedora y ergonómica.

Firmeza media para adaptarse a distintas posturas.

Núcleo HR Adaptex que mejora la resistencia y mantiene el soporte.

Capas Viscofoam y Air-Tech para una acogida progresiva.

Tratamientos higiénicos que reducen la presencia de ácaros y bacterias.

El colchón viscoelástico de Pikolin que se adapta a tu cuerpo y mejora el descanso

Colchón viscoelástico de Pikolin

El colchón Cayena de Pikolin combina un núcleo H3 con capas viscoelásticas para que el cuerpo se hunda lo justo y en ningún momento pierda soporte. Así es posible mantener la columna en una posición mucho más alineada y evitar dolores por la mañana. Además, cuanto más lo uses, mejor se adaptará a la forma de tu cuerpo.

Es el periodo de adaptación que tienen todos los colchones, pues el cuerpo necesita unos días para acostumbrarse al cambio. En ese caso, Pikolin asegura que una semana es tiempo suficiente, sobre todo si vienes de un colchón más antiguo y desgastado.

Ofertas en Carrefour: descuentos de hasta el 60% en colchones

Si buscas otra alternativa que no sea un colchón viscoelástico, Carrefour tiene descuentos de hasta el 60% en colchones de marcas como Pikolin o Flex, ya sean colchones de muelles ensacados o híbridos. Todos con la última tecnología para adaptarse a tu postura y a tus gustos al dormir.

Además, las ofertas están disponibles en colchones de 90, 105, 135 y 150 cm, así que no tienes excusa. Si te toca renovar tu colchón y llevas tiempo retrasando la decisión, ahora es buen momento para hacerlo con estos descuentos de Carrefour, ¡y con envío gratis!

Sentirás que por fin descansas por la noche y que tu colchón se adapta a la forma de tu cuerpo, a tu postura favorita y que también tiene independencia de lechos, si duermes acompañado. ¡Ahora rebajado a menos de 300€ en Carrefour!

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