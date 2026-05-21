Si te gusta la F1 y juegas al videojuego oficial, necesitas mejorar la experiencia con este set rebajado de volante y pedales

¿Te gusta la Fórmula 1? Este fin de semana vuelve el deporte con el Gran Premio de Canadá, y tú puedes vivir una sensación muy parecida a la que experimentan los pilotos en primera persona. Sentirte Fernando Alonso, Carlos Sainz o Max Verstappen sin moverte de tu habitación, si juegas al juego oficial de Fórmula 1 en PS4, PS5 o PC.

Es tan fácil como tener el set de volante y pedales Logitech G923, porque mejora una barbaridad la experiencia en comparación con jugar con el mando. Además, sentirás en primera persona las vibraciones, las salidas de pista, las frenadas… Y encima el pack ahora está rebajado en PcComponentes a menos de 250€, ¡una ganga!

Lo mejor de este set de volante y pedales

La tecnología TRUEFORCE procesa información hasta 4.000 veces por segundo para transmitir vibraciones y sensaciones realistas.

El giro de 90 grados permite una conducción natural y precisa.

El pedal de freno progresivo simula la presión real de frenado.

Integra LEDs que muestran las revoluciones en juegos compatibles para cambiar de marcha en el momento adecuado.

Una experiencia inmersiva para sentirte piloto de F1 en casa

Set de volante y pedales Logitech G923

El set de volante y pedales Logitech G923 te acerca a vivir una experiencia inmersiva con tus títulos de carreras favoritos (es 100% compatible con el juego de F1, Gran Turismo y más). La clave está en el ForceFeedback, que transmite información del coche en tiempo real mientras conduces.

Por ejemplo, notarás cuando el coche pierde agarre, si los neumáticos están demasiado fríos, si te pasas de frenada al entrar en una curva, incluso si ha llovido y la pista está deslizante. Si disfrutas de la F1, vas a alucinar con la sensación tan realista de este set de volante y pedales de Logitech.

Preguntas frecuentes

¿Este set merece la pena para jugar al juego de F1?

Sí, es compatible con el juego oficial de F1, Gran Turismo y cualquier título que sea mejor con unos volantes y unos pedales. Mejora la experiencia en frenadas y curvas para una sensación muy realista.

¿Es compatible con PS5?

Sí. Funciona con PS5, PS4 y PC, así que es compatible con varias plataformas.

¿El Force Feedback hace mucho ruido?

No. El sistema utiliza engranajes helicoidales para movimientos más suaves y silenciosos en comparación con otros volantes más básicos.

¿Hace falta tener cockpit o un soporte especial?

No es necesario. Puedes anclar el volante sobre una mesa o escritorio gracias a su sistema de fijación, aunque lógicamente tener un soporte específico hace que sea más cómodo.

¿Qué más necesitas para dar el paso? Aprovecha que PcComponentes acaba de rebajar el pack a menos de 250€, porque es una ganga a la que le vas a sacar muchísimo partido.

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