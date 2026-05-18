Viste tu cama de primavera con este edredón rebajado en el outlet de Ikea

Ya le hemos dado la bienvenida al buen tiempo, ¿lo ha hecho también tu casa? En realidad, con unos pequeños cambios en el dormitorio y en el salón puedes vestir tu hogar de primavera, empezando por cambiar el edredón de todas las camas. Si es lo que necesitas, tienes que fichar la funda nórdica KORSKVALL rebajada en el outlet de Ikea a menos de 20€.

Aunque sea una fundanórdica, la puedes utilizar sin relleno y es comodísima, porque es fresquita, no pesa y tiene el estampado perfecto para esta época del año. Y si quieres mantener el mismo diseño también en los meses más fríos, solo tienes que añadirle el relleno y se convertirá en un nórdico calentito.

Puntos fuertes de este edredón de Ikea

Estampado floral para crear un ambiente mucho más primaveral en casa.

Mezcla de algodón y viscosa muy suave y agradable.

El tejido es transpirable y absorbe la humedad.

Es una funda nórdica que puedes utilizar con o sin relleno, según la época del año.

Una funda nórdica suave y fresquita para el buen tiempo

Funda nórdica KORSKVALL

La funda nórdica KORSKVALL que hemos fichado en Ikea está confeccionada con algodón transpirable y viscosa, una fibra de origen vegetal muy suave al tacto y con brillo para mejorar la calidad. Es un diseño de Emma Prowse con un estampado floral que queda muy bien en primavera y en verano.

Además, tiene un tamaño de 150 x 200 cm, con una densidad de 152 hilos, lo que significa que es cómoda y resistente para el uso diario. La puedes utilizar en primavera y verano sin relleno, y en otoño e invierno añadirle el relleno, si quieres mantener el acabado original y llamativo también cuando llegue el frío.

Otras ideas para vestir tu casa de primavera

Además de hacer el cambio de armario y renovar tu edredón, hay otros pequeños cambios que puedes hacer también en casa para vestirla de primavera y cambiar el 'mood':

Cambia los cojines oscuros por otros en tonos pastel o con estampados florales.

Cortinas ligeras para dejar pasar la luz natural y que tu casa parezca más amplia.

Fundas nuevas en el sofá.

Las plantas y las flores son el mejor recurso para darle vida a cualquier estancia.

¿Vas a hacer pronto el cambio a la ropa de primavera y verano? Empieza por este edredón tan original de Ikea, sobre todo ahora que está rebajado en su outlet a menos de 20€.

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