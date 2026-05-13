Este es el secreto para empezar a correr y no dejarlo a la semana (y es más sencillo de lo que parece)

¿Has intentado alguna vez empezar a correr y lo has dejado a la semana? Le pasa a más gente y casi todos cometen el mismo error: querer hacer running con las zapatillas de deporte que tienen en casa. Así es normal que termines con dolores en articulaciones y pienses que quizá no es tan bonito como te lo habían pintado. ¿Y si pruebas con unas zapatillas de running?

Aunque lo parezca, no todas las zapatillas de deporte son iguales, pues las hay que están diseñadas para correr en asfalto, otras para trail running, para gimnasio y hasta para ejercicios de fuerza. Y, por supuesto, no necesita lo mismo quien empieza que quien ya acumula bastantes kilómetros, y por eso las Nike Structure 26 son las más recomendadas para principiantes. ¡Y tienen un 30% de descuento en Nike!

Lo más destacado de estas zapatillas de running Nike

Amortiguación ReactX de longitud completa que suaviza los impactos y aporta una sensación más estable.

Mantiene el pie alineado y reduce los movimientos excesivos del tobillo.

Parte superior de malla técnica transpirable que mejora la ventilación.

Diseño con espuma un 13% más reactiva que en versiones anteriores.

Nike Structure 26: el secreto para empezar a correr

Nike Structure 26

Las Nike Structure 26 son unas zapatillas de running ideales para personas que empiezan a correr o que están en un nivel muy básico y necesitan estabilidad en sus entrenamientos. No son las más ligeras ni las más minimalistas (no lo necesitas en este momento), pero sí son una buena base para acompañar al movimiento y echarte una mano.

Una de las claves es la tecnología ReactX, que aporta una buena amortiguación desde el talón hasta la puntera, lo que ayuda a repartir mejor el impacto en cada zancada. Así, reducirás la carga en las articulaciones. Y también incluye sujeción en el puente del pie y en el talón para estabilizar la pisada.

Preguntas frecuentes

Si todavía tienes preguntas sobre estas zapatillas de running Nike, ¡las respondemos a continuación!

¿Las Nike Structure 26 son adecuadas para principiantes en running?

Sí, están diseñadas para corredores que necesitan estabilidad en sus primeros entrenamientos o en el rodaje diario.

¿Qué tipo de pisada soportan mejor?

Funcionan muy bien, sobre todo, en pisadas neutras o ligeramente pronadoras, gracias al sistema de sujeción en el mediopié.

¿Se pueden usar para correr en el asfalto?

Sí, precisamente son unas zapatillas de running para asfalto, carretera o superficies duras.

¿Son unas zapatillas blandas o firmes?

Intermedias. Tienen una amortiguación firme que da estabilidad sin perder comodidad en ningún momento.

Estas zapatillas de running Nike están disponibles en la web de Nike con un 30% de descuento, en diferentes colores y entre las tallas 35,5 y 44,5. Eso sí, Nike recomienda pedir media talla más de lo habitual, porque son zapatillas ajustadas.

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