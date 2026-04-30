Últimas ofertas de abril en AEG: consigue la freidora de aire dual más cómoda para el verano con descuentazo

La 'moda' de las freidoras de aire comenzó hace unos años con los primeros modelos, que eran sencillos, pequeños y con tecnología de circulación de aire caliente para freír patatas sin aceite. Y sí, la base sigue siendo la misma, pero hoy tenemos modelos mucho más inteligentes para cocinar prácticamente de todo. La última incorporación al sector han sido las freidoras de aire duales, que permiten cocinar dos recetas al mismo tiempo con ajustes independientes.

Viene de maravilla si sois varios en casa o si sueles utilizar la freidora de aire muy a menudo y para prácticamente todas las comidas o cenas. Y ahora que viene el verano, tiene todavía más sentido para preparar recetas ligeras en tiempo récord. Aunque para eso vas a necesitar la freidora de aire dual Serie 8000 de AEG, que ahora baja de precio a menos de 200€ en las ofertas de abril de AEG.

Lo más interesante de esta freidora de aire dual

Sus dos cajones independientes suman 11 litros de capacidad, ideal para cocinar para toda la familia del tirón.

2700 W de potencia que acelera el calentamiento y reduce el tiempo de espera.

Permite trabajar entre 60ºC y 200ºC, con control de temperatura independiente en cada cesta.

La función SyncFinish sincroniza los dos compartimentos para que las dos recetas terminen a la vez.

Incluye 8 programas automáticos + función deshidratado.

Así puedes cocinar dos platos diferentes a la vez

Freidora de aire dual Serie 8000 de AEG

La freidora de aire dual Serie 8000 de AEG tiene doble cesta, pero lo mejor es que esa doble capacidad es muy útil en el día a día. Aunque hay muchas air fryers XXL en el mercado, al final obligan a apilar alimentos o a cocinar por tandas con resultados poco homogéneos. En cambio, esta freidora tiene 7 litros en una cesta y 4 en otra para que el aire circule mejor.

Conseguirás alimentos crujientes por fuera, bien cocinados y tiernos por dentro, y desaparece la necesidad de remover o de abrir la freidora de aire dual para darle la vuelta. Y la función SyncFinish viene de maravilla si, por ejemplo, estás cocinando un plato principal en una cesta y su guarnición en la otra, porque hace que terminen a la vez.

¿Cómo aprovechar las ofertas de abril de AEG?

Aunque sean las ofertas de abril de AEG, no terminan este 30 de abril. Seguirán activas en el catálogo unos días más (hasta el 6 de mayo), para que puedas aprovechar el puente si tienes que renovar electrodomésticos en casa.

Además de esta freidora de airedual, encontrarás ofertas potentes en lavadoras, secadoras, hornos, placas de cocina, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras y muchos más dispositivos para el hogar. Y no tienes que hacer nada para aprovecharlas, porque los productos ya están rebajados directamente en la web de AEG y solo tienes que añadir al carrito los que más te interesen.

¿Te imaginas lo cómoda que sería tu vida con esta freidora de aire dual? Tiene un diseño original, cómodo y lo mejor es que te permitirá preparar varias recetas al mismo tiempo. ¡Consíguela ahora en las últimas ofertas de abril de AEG!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.