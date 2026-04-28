El masajeador facial más "divertido" para añadir a tu rutina de skincare: "Hace que los productos penetren mejor"

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¿Tienes una buena rutina de skincare? El truco para saberlo está en si utilizas productos aptos para cubrir las necesidades de tu tipo de piel —no comedogénicos si tienes grasa y acné, ingredientes naturales si tu dermis es sensible…— y no tanto en añadir pasos innecesariamente. Pero sea como sea tu rutina, la puedes mejorar una barbaridad con solo añadir un masajeadorfacial.

Estos dispositivos son cada vez más utilizados en el cuidado diario, pues estimulan la circulación, evitan la retención de líquidos, reducen la hinchazón por la mañana y hacen que la piel tenga un aspecto mucho más descansado. Esta semana, hemos fichado el masajeador facial Therabody rebajado un 27% en PcComponentes, y ya te adelantamos que es el mejor complemento posible a tu rutina de skincare.

Ventajas de utilizar este masajeador facial a diario

El modo frío descongestiona bolsas, ojeras, refresca la mirada y reduce la inflamación por las mañanas.

Su función de calor relaja la musculatura del rostro y prepara mejor la piel para absorber sérums o cremas.

Estimula la circulación y ayuda a conseguir un efecto de piel más activa, luminosa y menos apagada.

El cabezal ergonómico se adapta muy bien al contorno de los ojos, los laterales de la nariz o la línea de la mandíbula.

Tu mejor aliado para desinflamar el rostro y relajarte

Masajeador facial Therabody

Puedes utilizar el masajeador facial Therabody sea como sea tu piel y tu rutina de skincare, porque solo aporta beneficios. Por ejemplo, por la mañana viene muy bien el modofrío para las bolsas, ojeras y la hinchazón habitual cuando nos despertamos. En cambio, el modocalor tiene mucho más sentido por la noche, porque nos ayuda a relajarnos y a preparar la piel para dormir.

Es un dispositivo que no mide más de 14 centímetros y pesa solo 100 gramos, así que es fácil de manejar o de llevar de viaje. Además, frente a otros dispositivos parecidos que son más complicados de usar, el masajeador de Therabody es comodísimo y notarás beneficios si lo utilizas a diario.

¿Merece la pena? Estas son las reseñas de usuarios

Este masajeador facial de Therabody tiene una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas en PcComponentes, y esto es lo que destacan los usuarios que ya lo han probado:

"Es una herramienta fantástica para que tus productos de cuidado facial penetren mejor (usando el modo calor) y para la hinchazón por la mañana (con el modo frío)".

"Los accesorios de masaje alivian y mi piel se siente muy suave después de usarlos. El masaje con LED es mi favorito".

"Una herramienta divertida para añadir a la rutina de cuidado de la piel".

Este masajeador facial de Therabody es un sí rotundo para refrescar la piel por la mañana, relajar por la noche y preparar mejor el rostro para que absorba todos los productos de la rutina de skincare. ¡Consíguelo ahora por menos de 120€ en PcComponentes!

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