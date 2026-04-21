Charlotte Tilbury tiene el iluminador que triunfa por su efecto glow: ya es el más buscado de la primavera

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El iluminador es un producto que tiene el poder de cambiar por completo un maquillaje con un ligero toque en los pómulos, en el lagrimal o sobre el arco de cupido. Basta con una pequeña cantidad para conseguir un rostro más descansado, más fresco y con un efecto glow que favorece muchísimo, sobre todo en verano y cuando ya tenemos la piel algo bronceada.

Ahora bien, no todo pasa por el iluminador líquido, porque el formato en polvo también queda de maravilla. Y si no, que se lo digan al iluminador en polvo Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter de Charlotte Tilbury, con un acabado satinado que se desliza por la piel como si fuera una fórmula líquida. Te vas a enamorar a primera vista, mucho más ahora que está rebajado un 23% en Sephora.

Lo más destacado de este iluminador de Charlotte Tilbury

Combina la intensidad de unos polvos compactos con la textura de un iluminador líquido.

Tono champán que favorece a pieles claras y de tono medio.

Crea un efecto satinado que refleja la luz desde distintos ángulos.

Contiene escualeno y emolientes suavizantes para que el producto se funda mejor.

Un glow elegante que define el rostro sin recargar el make-up

Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter de Charlotte Tilbury

El iluminador Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter de Charlotte Tilbury se va a convertir en el nuevo imprescindible de tu neceser. No solo por el tono o por la fórmula, sino porque se encarga de esculpir ciertas zonas del rostro y de potenciar rasgos de una manera muy sutil. Por ejemplo, bien colocado sobre los pómulos, eleva el rostro.

La fórmula incluye perlas prensadas que suavizan la piel y reflejan la luz de una manera uniforme para un acabado mucho más sofisticado y menos recargado que otros iluminadores que utilizan partículas más gruesas o muy brillantes. Además, este iluminador en polvo de Charlotte Tilbury rebajado tiene una textura muy fina que es muy fácil de trabajar tanto con la brocha como con los dedos.

Trucos para sacarle partido a tu nuevo iluminador en verano

En verano nos apetecen maquillajes más ligeros y poner en práctica la idea de que 'menos es más'. Así que un buen iluminador no puede faltar en tu neceser. Estos son los trucos para sacarle partido:

Aplícalo desde la parte alta del pómulo hacia la sien para un efecto visual de rostro más levantado.

En el lagrimal y en el centro del párpado aporta luz para una mirada más abierta. Añade también un pequeño toque bajo el arco de la ceja.

Queda muy bien en el arco de cupido y sobre el puente de la nariz, porque reflejan muy bien la luz natural y definen el rostro.

¿Ya sabes cómo vas a aplicar este iluminador de Charlotte Tilbury? Te vas a enamorar de lo bien que sienta, así que date prisa ahora que está rebajado a solo 40€ en Sephora. Además, cunde tanto que te va a durar todo el tiempo que quieras.

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