No vas a querer otra máscara de pestañas: Lancôme tiene la fórmula que da volumen y aguanta hasta 24 horas

Elegir una buena máscara de pestañas no es tan sencillo como parece. De hecho, si has probado distintas fórmulas, sabrás que no todas dan el volumen que prometen, ni te dejan las pestañas de la misma manera, ni mucho menos tienen un aplicador cómodo. Y si a eso le sumamos que hay fórmulas más ligeras para el día a día y otras algo más densas y con volumen para las ocasiones especiales, la búsqueda se complica.

Hasta ahora, porque hemos fichado la fórmula que vas a querer utilizar a diario, por lo fácil que es usarla y porque no daña ni castiga las pestañas. Es la Lash Idôle Brown 02 de Lancôme, que da volumen, deja las pestañas con efecto lifting y además aguanta intacta hasta 24 horas. ¿Lo mejor? La acabamos de fichar rebajada a solo 25€ en Sephora, ¡corre a por ella!

Beneficios esta máscara de pestañas Lancôme

Hasta 24 horas de duración real para olvidarte de retoques.

Cepillo curvado con 360 microcerdas que eleva y separa cada pestaña desde la raíz.

Volumen inmediato sin grumos.

Fórmula ultraligera que no apelmaza ni deja una sensación pesada en el ojo.

Fácil de desmaquillar, sin necesidad de frotar ni castigar las pestañas.

Da volumen y eleva en una sola pasada

Lash Idôle Brown 02

La máscara de pestañas Lash Idôle Brown 02 de Lancôme tiene un aplicador ligeramente arqueado que trabaja la pestaña desde la base para levantarla. Por tanto, deja la mirada mucho más abierta sin necesidad de utilizar rizador. Nos encantan también las microcerdas, que son muy finas y alcanzan muy bien las pestañas más cortas, evitando el efecto de 'zonas vacías' que dejan otras máscaras.

¿Y su fórmula? Esta máscara de Lancômeenoferta es en gel, muy ligera y no sobrecarga en absoluto las pestañas. Por tanto, no notarás esa sensación pesada. Lucirás unas pestañas flexibles y con mucho movimiento durante 24 horas, sin manchas, grumos ni restos debajo del ojo. Es la fórmula que llevas toda la vida buscando, ¡ahora rebajada!

Más de 9.000 reseñas positivas en Sephora

La mejor prueba de lo buena que es esta máscara de pestañas la encontramos en las opiniones reales de cientos de mujeres que ya la han probado y la utilizan a diario. En concreto, esta máscara de pestañas Lancôme en oferta acumula más de 9.000 reseñas positivas en Sephora y tiene una valoración de 4,5/5 estrellas. Algunas de ellas:

"Mi máscara de pestañas favorita. Deja mis pestañas superlargas sin que se vean apelmazadas".

"Parece que llevo pestañas postizas, y lo más importante es que no se apelmazan".

"Adoro esta máscara de pestañas, podría decir que es mi favorita, tanto la normal como la waterproof".

¿La quieres? Ahora la puedes probar rebajada a 25€ (antes 38€) en Sephora, y te aseguramos que se va a convertir en tu nuevo producto imprescindible.

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