Ikea tiene el conjunto de mesa y sillas que triunfa en las terrazas más pequeñas

No necesitas un balcón ni una terraza gigante para tener un espacio en casa en el que disfrutar al aire libre. De hecho, la mayoría de personas tienen una terraza pequeña o un patio y le sacan casi tanto partido como si el espacio fuera más amplio. Además, para decorarlo solo necesitas un buen conjunto con una mesa, varias sillas y una pizca de imaginación para dejarlo a tu gusto.

Y así tendrás en casa el rincón perfecto para desayunar, comer o cenar al aire libre, teletrabajar o disfrutar de tu pequeño espacio de relax. Una de las mejores opciones es el conjunto de mesa y sillas de la serie ASKHOLMEN, ahora rebajado a menos de 200€ en el outlet de Ikea. ¡Es estupendo!

Lo más destacado del conjunto ASKHOLMEN de Ikea

Fabricado con madera de acacia sostenible natural y con un acabado cálido.

Diseño plegable en mesa y sillas para liberar espacio cuando lo necesites.

Tiene capacidad para hasta 4 personas.

Todas las piezas están tratadas con barniz semitransparente que protege la madera del uso exterior.

El conjunto de jardín con el que vas a aprovechar cada metro

ASKHOLMEN

El conjunto de mesa y sillas de la serie ASKHOLMEN está hecho para aprovechar al máximo los espacios pequeños sin que tengas la sensación de estar 'sacrificando' confort. La mesa mide 143 cm de largo y tiene espacio suficiente para 4 personas. Y acompañan el conjunto, por supuesto, 4 sillas a juego con una altura de 46 cm para una persona.

Lo que más nos gusta del set es la madera de acacia, que es resistente de forma natural y además proviene de fuentes sostenibles. Tiene un acabado con barniz semitransparente para que el conjunto aguante mucho mejor el paso del tiempo y el uso en exteriores.

Ideas para decorar y sacarle partido a una terraza pequeña

Un conjunto como este de Ikea con una mesa y varias sillas es imprescindible para decorar una terraza pequeña, patio o jardín, pero hay mucho más. Aquí van algunos consejos para decorar este espacio en casa:

En balcones pequeños, quedan muy bien las plantas colgantes o las macetas verticales al no ocupar espacio en el suelo.

En patios interiores, juega con textiles (cojines, mantas, alfombras) para delimitar la zona de comedor y que el ambiente sea mucho más acogedor.

Si tienes una terraza alargada, coloca la mesa de tal forma que no bloquee el paso. Añade una guirnalda de luces suaves.

Ikea ha vuelto a dar en el clavo, y ahora este conjunto ASKHOLMEN está rebajado en su outlet. Por menos de 200€, tendrás la decoración perfecta en tu terraza, patio o balcón, ¡aprovéchalo!

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