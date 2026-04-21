¿Piensas ya en el buen tiempo? Adelántate al calor con este ventilador de techo rebajado en PcComponentes

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Quedan justo 2 meses para darle la bienvenida al verano, aunque ya hemos tenido días de primavera con temperaturas por encima de los 25ºC. ¿Y tú ya has empezado a pensar en el calor que pasaste el año pasado en casa? Si quieres prepararte mejor esta temporada, una de las opciones que más se están vendiendo ya son los ventiladores de techo.

Estos accesorios refrescan una habitación de manera más agradable que un ventilador de pie, ocupan menos espacio y hacen menos ruido. Además, la mayoría se pueden utilizar también en invierno al invertir el sentido de las aspas y activar el modo calor. Y lo mejor de todo es que PcComponentes acaba de rebajar un 33% el ventilador de techo Origial AirBliss Ceiling 25WIN, que cuesta menos de 80€. ¡Supercompra para el verano!

Lo mejor de este ventilador de techo Origial

Motor DC de 25 W que mueve el aire de manera eficiente, consume poco y genera menos de 50 dB de ruido.

106 cm de diámetro para refrescar habitaciones medianas.

Incluye luz LED de 18 W con tres tonos distintos de iluminación.

6 velocidades y hasta 180 RPM para elegir desde una brisa suave hasta un flujo de aire más intenso.

Un ventilador que refresca, ilumina y controlas desde el móvil

Origial AirBliss Ceiling 25WIN

El ventilador de techo Origial AirBliss Ceiling 25WIN es uno de los más vendidos de PcComponentes. Tiene varios ajustes de velocidad para adaptar la corriente de aire a tus necesidades, y también puede funcionar como lámpara principal de la habitación gracias a la luz LED regulable de hasta 1.850 lúmenes y tres temperaturas de color (cálida, neutra y fría).

Además, es posible controlar este ventilador de techo desde un mando a distancia y también desde el móvil gracias a la app TuyaSmart. Y como tiene función invierno, le puedes sacar partido el resto del año para repartir mejor el aire caliente de la calefacción en los meses más fríos.

Por qué un ventilador de techo es mejor que otro sistema de climatización

Los ventiladores de techo son dispositivos cada vez más utilizados en casa cuando suben las temperaturas, y estas son las razones:

Son más económicos que el aire acondicionado split (en la compra y en el consumo).

La sensación es más agradable, porque no enfría el aire de golpe ni genera un contraste incómodo.

No ocupa prácticamente espacio útil, porque no necesitas colocarlo en el suelo ni en la pared.

Permite enfriar solo la estancia que necesitas y es cómodo para dormir.

¿Es lo que necesitas en casa este verano? Aprovecha ahora que PcComponentes acaba de rebajar este ventilador de techo Origial a menos de 80€. ¡Una ganga!

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