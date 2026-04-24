Bajada de precio en la plancha con aire más respetuosa de Cecotec: ¡por un 68% menos!

¿Conoces las planchas de pelo con aire? Si te gusta el mundo beauty y sueles utilizar casi a diario herramientas para cuidarte la melena, tienes que fichar estos dispositivos que están arrasando en ventas. Sustituyen a las planchas de toda la vida, aunque con un diseño que también puede funcionar como secador.

Las planchas de pelo con aire pueden secar y alisar al mismo tiempo, y sin necesidad de aplicar calor extremo y directo de manera constante. Reducen la exposición al calor para reducir el daño y que puedas lucir una melena más bonita, sana y cuidada. Es justo la razón por la que triunfa la plancha de pelo AirLisse 2in1 ForceDry Duo Black de Cecotec, con un diseño innovador y ahora un 68% de descuento en Cecotec por tiempo limitado. Costaba casi 280€ ¡y ahora baja a menos de 90€!

Ventajas de esta plancha con aire 2 en 1 de Cecotec

Flujo de aire de 13 m/s que acelera el secado para alisar en menos tiempo, incluso con el pelo húmedo.

Motor brushless de 112.000 rpm para una potencia constante y un rendimiento más eficiente.

3 modos de funcionamiento para adaptar el peinado.

Doble placa calefactora que sella el cabello para que dure liso más horas.

Seca y alisa a la vez sin castigar el cabello

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La plancha de pelo AirLisse 2in1 ForceDry Duo Black de Cecotec se va a convertir en imprescindible en tu rutina de belleza. Combina flujo de aire con placas calefactoras para trabajar el cabello cuando aún está húmedo y así ahorrar tiempo, esfuerzo y reducir la exposición al calor. Además, tiene un motor de alta velocidad que mantiene un flujo constante para distribuir el calor de manera uniforme.

Por tanto, podrás planchar la melena al mismo tiempo que la secas, así como elegir el modo secado, planchado o los dos a la vez. Incluye también accesorios magnéticos para ampliar los resultados y hasta para desenredar mientras peinas el cabello. ¡Todo son ventajas!

¿Por qué elegir una plancha con aire en lugar de una convencional?

La principal razón para cambiar una plancha con placas de toda la vida por una versión con aire es el impacto que ambas tienen sobre tu melena. Las primeras aplican calor directo y constante a una temperatura alta, mientras que las segundas lo hacen con un flujo de aire controlado para reducir el estrés térmico.

Otra que vas a agradecer en el día a día es el ahorro de tiempo. Al secar y alisar a la vez, tardarás la mitad que habitualmente, sobre todo por la mañana o cuando vayas con prisas. A lo que hay que sumar un acabado con más brillo y con el frizz a raya.

Tu melena va a agradecer que des el salto a un modelo que funciona con aire y no con calor extremo, así que aprovecha ahora para hacerte con esta plancha Cecotec rebajadísima un 68%. ¡Chollazo!

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