Xiaomi tiene el accesorio que convierte tu vieja tele en una Smart TV: "Le saca el máximo partido"

¿Defiendes que no es necesario renovar dispositivos que funcionan perfectamente solo para estar a la última? Por ejemplo, si tienes una televisión antigua que funciona bien, no necesitas gastarte cerca de 1.000€ en una Smart TV de última generación. De hecho, hay un 'truco' que no todo el mundo conoce y que convierte una televisión antigua en una inteligente y moderna por muy poco.

El truco es el Xiaomi TV Box S un dispositivo que conectas a tu tele mediante HDMI para tener conexión a internet y acceso a apps en streaming (Netflix, Prime Video, YouTube…) como si tuvieras una Smart TV en el salón. ¿Y lo mejor? Que tiene un precio que no pasa de los 60€ en AliExpress, solo por tiempo limitado.

Razones para comprar el Xiaomi TV Box S

Reproduce contenido en 4K Ultra HD con soporte para Dolby Vision y HDR10+ que mejora brillo, contraste y color.

Incluye Wi-Fi 6, hasta x3 veces más rápido que Wi-Fi 5, para ver series y películas sin cortes.

32 GB de almacenamiento interno para instalar apps y guardar contenido.

Compatible con Dolby Atmos y DTS-X para un sonido más envolvente en películas y series.

La manera más sencilla de darle una segunda vida a tu TV

Xiaomi TV Box S

El Xiaomi TV Box S es el dispositivo que necesitas en casa si tienes una televisión antigua que se ve bien y funciona bien, pero no tiene conexión a internet ni todas las ventajas de una Smart TV moderna. También viene bien si el sistema operativo de tu tele va lento o está desactualizado.

Es compatible con Google TV, tiene una interfaz muy sencilla y permite descargar contenidos de todas las apps en streaming que te imagines. Además, incluye control por voz para un uso más intuitivo. También lo notarás en calidad de imagen, pues gracias a tecnologías como Dolby Vision y HDR10+ las escenas tienen más contraste, mejor nivel de detalle y colores más intensos.

¿De verdad merece la pena el invento de Xiaomi?

El Xiaomi TV Box S tiene una valoración de 4,8 estrellas sobre 5 en AliExpress, basada en casi 1.000 opiniones de clientes reales. Entre ellas:

"Muy buen aparato. Muy fácil de configurar y muy ágil con todas las aplicaciones que instales. Su procesador es lo suficientemente rápido para mover las aplicaciones".

"Le saca el máximo partido a tu Smart TV. Ahora veo todo en Dolby Vision. Muy recomendable".

"Perfecto. Vengo de un Fire TV y este Smart TV vuela. Tengo una televisión de 2012 y va fantásticamente".

El Xiaomi TV Box S es el 'invento' que necesitas en casa, y lo respaldan las valoraciones positivas que tiene ahora en AliExpress. ¡Moderniza tu tele por menos de 60€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.