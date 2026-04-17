Últimas ofertas de primavera en AliExpress: renueva tu móvil con este Xiaomi que por primera vez baja de los 200€

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¿Y si esta primavera renuevas por fin tu smartphone? Si llevas tiempo posponiendo la decisión, no sigas alargándola ni te arriesgues a que deje de funcionar en el momento más inoportuno, como en tus vacaciones de verano o en esa escapada de fin de semana. Ya no necesitas hacer una gran inversión para estrenar un móvil nuevo, menos aún con las ofertas Brisa Primaveral de AliExpress.

Están celebrando la primavera con descuentos de hasta el 60% en cientos de productos y marcas, y hemos fichado el smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G rebajado a menos de 200€ solo por tiempo limitado (costaba 533€). No vas a encontrar un chollo mejor, ¡así que aprovecha estas últimas horas de ofertas!

Razones para comprar este smartphone Xiaomi

Batería de 5520 mAh que puede durar hasta 1 día y medio con un uso habitual.

Carga rápida de 45 W que recupera el 50% de la energía en solo 25 minutos.

Cámara principal de 108 MP con estabilización óptica para fotos más nítidas.

Pantalla FHD+ de 6,77 pulgadas con brillo máximo de 3200 nits para ver contenido bajo el sol.

Un smartphone de gama media que baja de los 200€

Xiaomi Redmi Note 15 5G

El smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G es un dispositivo de gama media con muy buenas valoraciones y un buen rendimiento en todas las áreas. Uno de sus puntos fuertes es que tiene una autonomía que dura más de 1 día con un uso estándar, con una de las capacidades más altas del mercado (5520 mAh). Además, la carga rápida de 45 W recupera buena parte de la batería en solo 30 minutos.

En el terreno de la imagen, su cámara tiene 108 MP con estabilización óptica para hacer fotos en movimiento. Aunque no es ninguna cámara profesional, sí que es un salto muy evidente y una de las mejores dentro de su rango de precio. Pesa muy poco, es un móvil bastante ligero y te sigue el ritmo, así que aprovecha para conseguirlo ahora por menos de 200€ en AliExpress.

¿Qué son las ofertas Brisa Primaveral de AliExpress?

Es la campaña que ha lanzado AliExpress para darle la bienvenida a la primavera por todo lo alto, con descuentos de hasta el 60% en una amplia selección de marcas y categorías. Además de conseguir rebajados los últimos smartphones que han llegado al mercado, también encontrarás chollos en mucha más tecnología, moda, deportes, decoración…

Si tienes que hacer compras de cara a la primavera y al verano, aprovecha para llevarte marcas top a precios ridículos. Eso sí, las ofertas Brisa Primaveral de AliExpress terminan este domingo 19 de abril a medianoche, así que date prisa antes de que vuelvan a su precio original.

Bueno, bonito y barato. Este Xiaomi Redmi Note 15 5G lo tiene todo, y puedes estrenarlo esta primavera por menos de 200€ solo si lo compras en AliExpress antes de este domingo. ¡Date prisa!

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