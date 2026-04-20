Regalazo para mamás deportistas: Samsung rebaja el smartwatch que ayuda a correr, dormir mejor y cuidar la salud

¿Estás en busca de un buen regalo para el Día de la Madre? No necesitas complicarte demasiado la vida, ni tampoco comprar algo que no vaya a utilizar lo suficiente ni a sacarle partido. Es mucho más fácil que eso. ¿Y si eliges un regalo relacionado con la salud y el bienestar? Una de las mejores opciones para regalar a mamá el próximo 3 de mayo es un smartwatch.

Si tu madre es una persona activa, deportista y se preocupa por su salud, por cuidarse o quiere dormir mejor, el regalo perfecto para ella es el Samsung Galaxy Watch8, que ahora baja 60€ su precio en Samsung.com y además tienes un 10% de descuento extra con el cupónMAMITA10.

Lo mejor de este smartwatch Samsung

Pantalla con hasta 3000 nits de brillo que se ve muy bien incluso a pleno sol.

Diseño un 11% más fino que la generación anterior.

Running Coach integrado con planes personalizados de entre 3 y 5 semanas según el nivel de cada persona.

Funciones avanzadas de sueño que analizan hábitos, horas de descanso y recomiendan la mejor hora para dormir.

Sensor de salud que registra frecuencia cardíaca, ECG, presión arterial y composición corporal.

El smartwatch que ayuda a mamá a cuidarse a diario

Samsung Galaxy Watch8

El Samsung Galaxy Watch8 es un buen regalo para madres deportistas, pero no se limita solo a ese ámbito. Sirve para correr, caminar o registrar entrenamientos, pero también es un buen reloj para tener una visión más completa del bienestar diario. Por ejemplo, una de sus mejores funciones es el seguimiento del sueño, que identifica patrones de descanso y ayuda a crear hábitos más saludables.

Incluye distintos modos de deporte y, además, el smartwatch Samsung es capaz de adaptar los entrenamientos al nivel de cada persona según su ritmo cardíaco, frecuencia, distancia o esfuerzos, y propone objetivos realistas. También incorpora funciones de salud avanzadas, como ECG, presión arterial, composición corporal e incluso avisa de posibles irregularidades cardíacas.

Cómo conseguir este smartwatch Samsung más barato

El Galaxy Watch8 está rebajado ahora 60€ en la tienda online de Samsung.com, así que baja de los 459€ a 399€. Sin embargo, hay formas de conseguirlo más barato:

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en el carrito para conseguir un 10% de descuento. Puedes conseguir hasta 90€ de descuento al entregar un dispositivo antiguo con el programa Entrega y Estrena de Samsung.

Descuento extra si pagas con PayPal.

Solo por hacer la compra en Samsung.com, consigues Samsung Care+ gratis durante 3 meses.

No se nos ocurre mejor regalo para mamá, así que aprovecha que este smartwatch baja de precio en Samsung.com y no olvides aplicar el código MAMITA10 en el carrito para llevártelo más barato.

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