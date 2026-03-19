¡Alerta, gamer! Estos son los auriculares gaming Logitech que están arrasando en PcComponentes por su descuento

Los auriculares gaming ya no son simplemente un accesorio para jugar. Sí que tienen ahí su punto fuerte, porque en realidad están diseñados para integrarlos en un set-up. Son comodísimos para partidas largas, no molestan, no dañan el canal auditivo, suelen tener buenas cifras de autonomía (si son inalámbricos) y además tienen distintos modos de sonido.

Ahora bien, también los puedes utilizar para cualquier otro fin, igual que otros productos que nacieron para jugadores y hoy en día se han extendido a otros sectores, como las sillas gaming. Y por esa razón, los auriculares gaming Logitech G733 están arrasando en las Ofertas de TOP de Primavera de PcComponentes. Están rebajados casi a mitad de precio y están en la lista de los más vendidos del momento.

Las razones del éxito de estos auriculares Logitech

Autonomía de hasta 29 horas para jugar varios días sin cargarlos.

Conexión inalámbrica con alcance de hasta 20 metros.

Iluminación RGB personalizable con 16,8 millones de colores.

Micrófono con tecnología avanzada que mejora la claridad de voz.

Libertad total y un sonido envolvente con sello Logitech

auriculares gaming

Los auriculares gaming Logitech G733 tienen un diseño inalámbrico, así que los puedes utilizar sin necesidad de cables para levantarte por la habitación o cambiar de postura tantas veces como lo necesites. Y con un alcance de 20 metros para no estar limitado al escritorio. La batería también acompaña con una autonomía de casi 30 horas.

En cuanto a la calidad del sonido, los transductores de 40 mm permiten identificar mucho mejor los detalles del juego —pasos, movimientos, efectos— y también escuchar música o contenido multimedia con una calidad top. Incluye micrófono para que tu voz se escuche limpia en partidas online o en videollamadas.

¿Para quiénes son perfectos?

Estos auriculares gaming Logitech son ideales para muchos perfiles y tipos de usuarios. Por ejemplo:

Si juegas habitualmente a videojuegos y quieres dar el salto a unos auriculares inalámbricos.

Si haces streaming o juegas en equipo.

Si trabajas desde casa, haces muchas videollamadas o consumes contenido online.

Si los quieres en tu set-up (o en tu vida), aprovecha que estos auriculares gaming Logitech están rebajados ahora casi a mitad de precio en las ofertas de primavera de PcComponentes. ¡Un chollo por menos de 85€!

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