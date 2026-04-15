El smartphone de Xiaomi que no tiene nada que envidiar a Samsung y Apple

Si notas que tu teléfono empieza a quedarse corto, se calienta al abrir varias aplicaciones o la batería no te llega ni a la merienda, ha llegado el momento de buscar un dispositivo que aguante tu ritmo. El Xiaomi POCO F7 aparece como una de las opciones más interesantes del año, especialmente para quienes buscan velocidad y autonomía.

Este modelo destaca por ofrecer una experiencia de uso muy fluida y una pantalla pensada para disfrutar de contenido multimedia a lo grande. Además, ahora mismo puedes encontrarlo con un 48% de descuento en AliExpress.

Puntos fuertes del Xiaomi POCO F7

Procesador Snapdragon 8s Gen 4: potencia de última generación para que los juegos y las aplicaciones más pesadas funcionen sin tirones.

potencia de última generación para que los juegos y las aplicaciones más pesadas funcionen sin tirones. Batería de 6500 mAh: una capacidad enorme que permite olvidarse del enchufe durante todo el día, incluso con un uso intenso.

una capacidad enorme que permite olvidarse del enchufe durante todo el día, incluso con un uso intenso. Carga rápida de 90 W: permite recuperar gran parte de la energía en cuestión de minutos y ofrece carga inversa para otros dispositivos.

permite recuperar gran parte de la energía en cuestión de minutos y ofrece carga inversa para otros dispositivos. Pantalla de 6,83" 1,5K: gran tamaño y alta resolución, ideal para ver series o navegar por internet.

gran tamaño y alta resolución, ideal para ver series o navegar por internet. Cámara principal de 50 MP: sensor optimizado para retratos con un desenfoque natural y buen detalle en diferentes luces.

sensor optimizado para retratos con un desenfoque natural y buen detalle en diferentes luces. Cámara frontal de 20 MP: preparada para selfies y videollamadas con buena resolución.

preparada para selfies y videollamadas con buena resolución. Resistencia IP68: diseño robusto con acabado en aluminio y protección contra el agua y el polvo para mayor tranquilidad.

Rendimiento fluido y almacenamiento de sobra

Xiaomi POCO F7

Lo que más se agradece en el día a día con el POCO F7 es su capacidad de respuesta. Gracias a sus 12 GB de RAM, saltar de una red social a un juego o editar un vídeo es un proceso instantáneo. Además, sus 512 GB de almacenamiento interno son un alivio para quienes suelen acumular miles de fotos y vídeos sin querer estar borrando archivos cada semana para ganar espacio.

La experiencia visual también sube de nivel con sus 120 Hz de tasa de refresco, lo que hace que todo se mueva con suavidad. Es un móvil diseñado para ser exprimido al máximo, ya sea para trabajar, jugar o simplemente consumir contenido durante horas sin preocuparte por el rendimiento.

Preguntas frecuentes sobre el POCO F7

¿Realmente se nota la batería de 6500 mAh?

Sí, es una de las mayores capacidades de la marca, lo que garantiza que puedas usarlo durante todo el día sin cargarlo.

¿Es un buen móvil para jugar a títulos exigentes?

Totalmente. La combinación del chip Snapdragon de 4 nm y el sistema de refrigeración permite jugar a entregas potentes manteniendo una tasa de imágenes estable.

Llévate a casa un smartphone que combina potencia de gama alta con una autonomía líder. No dejes escapar este 48% de descuento en AliExpress y estrena móvil.

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