El truco para estar morena desde el primer día de primavera: te salvará en bodas y comuniones

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¿Estás deseando que caliente un poco más el sol para empezar a coger color? Si echas de menos el bronceado del verano y tienes la piel demasiado pálida, tenemos el truco que te va a salvar durante los primeros días de sol (incluso lo podrás utilizar también en verano). La solución son las gotas autobronceadoras mágicas de Collistar, que ahora hemos fichado rebajadas a menos de 20€ en Sephora.

En este caso, son gotitas para aplicar en el rostro y recuperar ese tono bronceado que tanto nos favorece. Incluso cuando estamos morenas es más fácil disimular los granitos y las marcas de la piel. También existen fórmulas parecidas para broncearte todo el cuerpo sin necesidad de exponerte al sol ni acudir a un centro estético. ¡Te contamos cuál es el mejor truco para el rostro!

Beneficios de estas gotas autobronceadoras

Tono dorado visible en menos de 1 hora gracias a la tecnología de acción rápida.

Permiten modular la intensidad del bronceado según las gotas que añadas.

Se absorben de inmediato con una textura ligera que no deja una sensación grasa en la piel.

Incorporan vitamina E para mantener la piel hidratada y con mejor aspecto.

Un bronceado natural en el rostro sin tomar el sol

Autobronceador Collistar

Las gotas autobronceadoras mágicas de Collistar no se limitan a teñir la piel. En este caso, es una fórmula con activos autobronceadores con ingredientes que cuidan el rostro y que hacen que el tono se vea natural en la piel. Como contiene DHA de nueva generación, acelera el proceso natural de bronceado y reduce el tiempo de espera a la mitad.

Es tan sencillo como aplicar el producto y poco a poco el tono empieza a fundirse con la piel hasta que en una hora coge un tono muy uniforme. Y a esto se le suma el extracto de cáscara de nuez, que le da el toque cálido para huir de ese tono anaranjado. Además, es una fórmula muy hidratante con vitamina E e ingredientes de origen biotecnológico que envuelve la piel en una película invisible.

Preguntas frecuentes sobre las gotas autobronceadoras

¿Tienes dudas sobre las gotas autobronceadoras? Resolvemos a continuación las preguntas más frecuentes sobre esta fórmula de Collistar.

¿Las gotas autobronceadoras manchan la piel o la ropa?

No, pero es importante que las apliques bien y dejes que se absorban bien antes de vestirte. Lávate bien las manos después para evitar manchas y marcas.

¿Cuánto duran los resultados en la piel?

El efecto suele mantenerse entre 3 y 5 días, según el tipo de piel y de la rutina de limpieza facial.

¿Se pueden usar todos los días?

Sí, aunque lo habitual es espaciarlas un poco en el tiempo para mantener el tono sin sobrecargar la piel.

¿Son adecuadas para pieles sensibles?

En general, sí, porque están formuladas para adaptarse a distintos tipos de piel. Es recomendable probar primero en una zona pequeña.

¿Se pueden mezclar con la crema hidratante?

Sí. Es más, es una de las formas más recomendadas si buscas un efecto más natural y progresivo.

¿Sustituyen al protector solar?

En absoluto. El autobronceador es una cosa y el protector solar es otra bien distinta, así que tendrás que aplicar igualmente SPF en tu rutina.

Las gotas autobronceadoras son el truco que miles de mujeres usan para estar más morenas desde el primer día de verano sin necesidad de tomar el sol. ¡Y ahora tienes esta fórmula top ventas para el rostro por menos de 30€!

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