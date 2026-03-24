Ikea tiene la mesa plegable con sillas perfecta para tu patio, jardín o terraza esta primavera

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¿Tienes jardín, patio o una pequeña terraza en casa? Entonces, tienes un pequeño espacio en el que disfrutar al aire libre del buen tiempo y donde trasladar los planes que hasta ahora hacías en el interior. Y lo mejor es que no hace falta mucho para amueblarlo y aprovechar el buen tiempo. Solo necesitas una mesa exterior, algunas sillas y adornos a tu gusto.

De hecho, Ikea acaba de rebajar el pack ASKHOLMEN que incluye una mesa exterior con 4 sillas plegables en color marrón oscuro por menos de 200€. Es la combinación ideal para tener todo el mobiliario a juego, y sirve tanto en terrazas más grandes como en espacios más pequeños.

Lo mejor de este pack rebajado en Ikea

Capacidad para 4 personas en una mesa de 143 x 75 cm que no ocupa demasiado espacio.

Mesas y sillas plegables para guardarlas cuando no las necesites.

Fabricadas en madera de acacia tratada, muy resistente para uso exterior.

Estructura ligera y ya montada en las sillas.

El mejor conjunto para colocar en tu jardín o terraza

Pack ASKHOLMEN

El pack ASKHOLMEN que Ikea acaba de rebajar es perfecto para todo tipo de espacios. No todo el mundo tiene un jardín enorme, y este conjunto es ideal. La mesa tiene el tamaño suficiente para que puedan comer cuatro personas sin ser pequeña ni demasiado grande en espacios pequeños. Además, con la ventaja de que podrás plegar tanto la mesa como las cuatro sillas cuando no las necesites.

Lo que más nos gusta son los materiales del conjunto de Ikea, pues la madera de acacia es bastante conocida por lo bien que aguanta en espacios exteriores. En este caso, además, está tratada con un barniz semitransparente que la protege del sol, la humedad y el uso continuado.

Cómo amueblar una terraza o jardín esta temporada

Todo depende del tamaño de tu patio, jardín o terraza, pero el 'secreto' está en distribuirlo bien y tener muy en cuenta que menos es más. Por ejemplo, además de esta mesa con sus cuatro sillas, también puedes colocar una alfombra de exterior para 'delimitar' la zona, unas plantas e iluminación cálida para por la noche.

Piensa siempre en el uso real que le vas a dar a este espacio. Si vas a desayunar fuera a diario, si es más para un uso puntual, si prevés hacer vida en este lugar de la casa… Y si la terraza o el patio no es demasiado grande, elige muebles plegables como este conjunto ASKHOLMEN de Ikea.

Por menos de 200€, tendrás el conjunto ideal para aprovechar el buen tiempo desde los primeros rayos de sol. ¡Aprovecha la bajada de precio en Ikea!

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