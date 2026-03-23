No renuncies a tus platos favoritos por tener una cocina pequeña: este horno compacto de AEG cabe en cualquier rincón

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Si tienes una cocina pequeña en casa, ¿crees que es necesario prescindir de algunos electrodomésticos? Quizá el horno es uno de los primeros que se te vienen a la cabeza, porque no lo utilizas tanto como otros, pero ya no vas a tener que renunciar a él. La razón es el horno compacto Serie 7000 MealAssist de AEG, que ahora está rebajado 210€ en las ofertas de marzo de AEG.

Es el horno perfecto para espacios pequeños, con la ventaja de que no prescinde de ninguna función importante. De hecho, incluye más de 20 funciones y 91 programas automáticos que te facilitan la vida. Si lo quieres, aprovecha esta promoción, ¡solo hasta el 7 de abril!

Lo mejor de este horno compacto AEG

Capacidad de 45 litros para cocinar varias raciones sin ocupar lo mismo que un horno tradicional.

Más de 20 funciones y 91 programas automáticos.

Función SteamBake que añade vapor para mejorar la textura.

Convierte la suciedad en ceniza gracias a la función de limpieza pirolítica.

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas con conectividad Wi-Fi.

Todas las funciones de este horno compacto y multifunción

Horno compacto Serie 7000 MealAssist

El horno compacto Serie 7000 MealAssist de AEG encanta a los clientes que ya lo tienen en casa por lo bien que aprovecha cada centímetro. Tiene 45 litros de capacidad, lo que significa que tienes margen suficiente para preparar una pizza, un asado, un pastel o varias raciones de una receta sin quedarte corto ni cocinar por tandas. Y sin ocupar lo mismo que ocuparía un horno convencional.

Y ojo, porque no renuncia tampoco a las funciones inteligentes. Incluye una pantalla táctil muy intuitiva, que te sugiere ajustes y te guía por todo el proceso. Si no tienes mucha experiencia en la cocina, lo agradecerás. Tampoco nos podemos olvidar del uso del vapor, porque mejora el resultado de tus platos favoritos (carnes más jugosas, panes con mejor corteza…).

¿Para quién es perfecto este horno en oferta?

Ya lo anticipa su nombre, y es que este horno compacto es ideal para cocinas pequeñas, apartamentos, lofts e incluso segundas residencias. También es muy buena opción si necesitas un electrodoméstico que sea práctico y con el que no tengas que complicarte con configuraciones manuales.

Y, por supuesto, si estás buscando renovar algún electrodoméstico en casa a un precio contenido. En el catálogo de AEG encontrarás hornos, placas de cocina, lavadoras, secadoras, lavavajillas y mucho más.

Este horno compacto AEG baja de los 650€ en las ofertas de marzo, igual que tantos otros aparatos en oferta. ¡Solo hasta el 7 de abril!

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