¿Vas a viajar en coche esta Semana Santa? La DGT te multará con 80€ si no llevas la baliza V16

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La baliza V16 conectada acaparó muchas conversaciones a principios de año, pues en España lleva siendo obligatoria desde el pasado 1 de enero. Y no, la Dirección General de Tráfico (DGT) no se ha olvidado de ella y, de hecho, ya ha empezado a multar con 80€ a los conductores que no la llevan y no la utilizan en las situaciones en las que es obligatoria.

La cuestión es que quedan pocos días para la Semana Santa, es decir, el primer gran operativo especial de tráfico del año en el que la Guardia Civil ya multa por no llevar la baliza V16. Las primeras semanas del año fueron 'de prueba'. Si vas a viajar en coche esta Semana Santa, no te arriesgues a llevarte una multa y tampoco a tener que parar tu coche en una situación de emergencia sin la señalización adecuada. Una buena opción es la baliza V16 conectada de Ostark, que acaba de bajar de precio en AliExpress y no pasa de los 30€.

Requisitos que debe cumplir tu baliza V16 conectada

Homologación oficial por la DGT para poder utilizarla como sustituta de los triángulos de emergencia.

Visibilidad 360º y a 1 kilómetro de distancia.

Conectividad 24/7 con SIM incluida, sin coste extra y con datos activos hasta 2038.

Instalación en un segundo gracias a la potente base magnética con solo sacar la mano por la ventanilla.

El accesorio obligatorio por la DGT desde 2026

Baliza v16

La baliza V16 conectada de Ostark es uno de los dispositivos homologados por la DGT que cumplen con los requisitos para poder ser utilizados este 2026 como sustitutos de los triángulos. De hecho, lo puedes comprobar fácilmente en la web de la DGT con el número de certificado IDIADA PC25070084. Por lo demás, funciona como cualquier otra baliza aprobada por Tráfico.

Tiene conectividad con la red LTE-M de Telefónica para una buena cobertura en todo el país, incluso en zonas rurales o más alejadas. Funciona con pilas AA incluidas y un potente imán de neodimio para que la baliza V16 se mantenga fijada al techo del vehículo incluso con viento fuerte o lluvia.

¿Cómo saber si una baliza V16 está homologada o no?

La DGT tiene publicada una lista con todas las marcas y modelos homologados, es decir, que cumplen con los requisitos para poder ser utilizados este 2026. Es tan fácil como acceder y comprobar si el modelo al que le has echado el ojo figura en la lista de Tráfico. El que hemos seleccionado en AliExpress sí cumple con la homologación obligatoria.

Solo los modelos que figuran en esa lista son aptos desde el 1 de enero de 2026. Si llevas una baliza V16 no conectada y que no esté homologada por la DGT, la multa es igual que si no la llevaras (80€). Y en el caso de que no utilizarla genere una situación peligrosa, la sanción puede ascender a los 200€.

Aprovecha ahora la oferta de menos de 30€ en AliExpress para viajar esta Semana Santa de manera segura y sin multas. ¡Oferta solo por tiempo limitado!

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