El truco para dormir calentito en invierno sin cambiar tus hábitos: "Menudo descubrimiento"

¿Eres friolero y te cuesta entrar en calor cuando te metes en la cama? Si con un pijama calentito, una manta o un edredón no es suficiente, ¿qué tal si pruebas con un relleno nórdico? Es el truco que no todo el mundo utiliza en su dormitorio, pero evitará que pases frío, estarás más cómodo y dormirás del tirón.

Eso sí, ¿sabes cómo elegir un buen relleno nórdico? Fíjate siempre en el gramaje, el tipo de relleno, si puede mantener el calor sin ser agobiante y si es ligero al mismo tiempo. Lo ideal es que estés calentito, pero sin notar un peso extra y pudiendo cambiar de postura tantas veces como quieras. El relleno nórdico de Pikolin Home cumple con creces, tiene más de 12.000 valoraciones positivas en Amazon y ahora un precio por debajo de los 40€. ¡Oferta por tiempo limitado!

Lo mejor de este relleno nórdico

Gramaje de 300 mg ideal para otoño e invierno.

Tacto tipo plumón muy suave desde la primera noche.

Transpira bien para mantener una temperatura equilibrada.

Fácil lavado y secado a máquina para un uso diario cómodo y sencillo.

Así puedes dormir calentito y sin pasar frío

Relleno nordico pikolin

El relleno nórdico de Pikolin Home es ideal para estar calentito por la noche sin sensación de pesadez. Tiene un gramaje de 300 g, lo que significa que proporciona el calor suficiente en noches frías, pero tampoco llega a ser agobiante en habitaciones con una temperatura moderada.

Su 'secreto' está en el relleno de fibra Ecolofil, con una sensación parecida al plumón, pero con una mejor gestión del calor. Además, la estructura de la fibra favorece la circulación del aire para evitar que se acumule el calor y que sudes por la noche. Esta versión es para una cama de 150, pero está disponible en bastantes tamaños.

Más de 12.000 reseñas positivas en Amazon

Este relleno nórdico de Pikolin rebajado acumula más de 12.000 valoraciones positivas en Amazon y tiene 4,6 / 5 estrellas. Esto es lo que aseguran los usuarios:

"Mira que soy friolera, pero con este edredón estoy encantada. Es de esos que te metes en la cama y notas cómo se te va quitando el frío del cuerpo poco a poco, sin llegar a agobiar".

"Menudo descubrimiento. Aparte de que el precio es económico, hace bastante bien su función, es muy calentito".

"Pensaba que no iba a calentar mucho, pero es cómodo y ligero. No pesa nada de nada".

Ahora que ya conoces este 'truco', ¿le vas a dar una oportunidad? Este relleno nórdico de Pikolin Home tiene muy buena relación calidad-precio y te ayudará a dormir mucho mejor. ¡Aprovecha el descuentazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.