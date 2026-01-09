Las mejores plataformas de streaming de vídeo en 2026: comparativa, precios y catálogos

El streaming está viviendo un momento crítico este 2026. Hay más plataformas de streaming que nunca, hay nuevos servicios disponibles, catálogos mucho más fragmentados y precios que, por numerosas razones, no han parado de subir. Hay tanto, y tan diferente, que elegir a qué plataforma de streaming suscribirse se convierte en una tarea titánica.

Sobre todo porque, al final, acabamos combinando diferentes suscripciones y el presupuesto es limitado. Por eso estamos aquí para ayudarte a ver las mejores plataformas de streaming para ti, y para ello hemos analizado las diferentes opciones del mercado en base a estos criterios clave:

Catálogo de la plataforma.

Precios de las diferentes suscripciones.

Calidad de contenido (originales, exclusividades, etc.).

Facilidad de uso (interfaz, compartir cuentas, etc.).

Queremos ponértelo fácil para elegir tu mejor plataforma de streaming para que aproveches al máximo posible tu presupuesto. Compara y encuentra la ideal para ti con toda la información que te vamos a facilitar.

Plataforma Precio desde Lo mejor del catálogo ¿Contenido original? Prueba gratuita Ideal para... Disney+ 8,99 €/mes Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, Hulu Sí No Familias y fans de franquicias DAZN 9,99 €/mes Fútbol, motor, boxeo, deportes en directo No (principalmente derechos) No Fans del deporte en directo Movistar+ 11,99 €/mes Series, cine, deportes, canales TV Sí (coproducciones) No Quienes quieren TV y streaming en un mismo plan Amazon Prime Video 4,99 €/mes Series, cine, Originals, alquiler Sí Sí Quienes priman la calidad-precio Netflix 5,49 €/mes Series globales, realities, películas Sí, amplio y constante No Quienes buscan variedad y estrenos semanales Apple TV+ 9,99 €/mes Producciones premium Sí (muy premiadas) Sí Quienes quieren menos contenido, pero más calidad Atresplayer 4,99 €/mes Series y programas españoles Sí (Atresmedia) Sí Fans del contenido español Sky Showtime 6,99 €/mes Paramount, DreamWorks, Showtime Sí No Quienes buscan un precio medio y un catálogo variado Formula 1 TV 9,99 €/mes F1 en directo, onboards, estadísticas No No Aficionados a la Fórmula 1 Sharingful Variable Cuentas compartidas (marketplace legal para compartir) No Sí Quienes quieren ahorrar

disney

Si te gustan Marvel, Star Wars, los clásicos de Disney, Pixar o hasta Los Simpsons, elige Disney+. Es la opción más recomendable para familias por la gran cantidad de franquicias importantes que tiene, y para todos los públicos. Puede que no sea tan atractiva para el público más adulto, aunque con la llegada de FX y Star está cubriendo bastante bien esa parcela.

dazn

DAZN es la plataforma de streaming de deporte por excelencia. No compite por otra cosa, ya que se centra en el contenido deportivo en directo: boxeo, Fórmula 1, fútbol, baloncesto y mucho más. De hecho, tiene eventos deportivos exclusivos para suscriptores. Es perfecta si lo tuyo es el deporte y lo sigues a menudo; pero no si prefieres algo menos especializado.

El mejor contenido en Movistar plus

Movistar+ es la principal opción propia de España, clave para quienes buscan mucho más que streaming. Su catálogo original está algo más limitado, pero lo compensa con creces con su repertorio de películas, documentales podcasts y deportes. Además, tiene muchísimos canales de TV para todo tipo de público y su contenido deportivo es casi inigualable, con los principales partidos de LaLiga y la Champions.

amazon prime video

Amazon Prime Video sigue siendo una de las plataformas streaming top en calidad/precio. Sobre todo porque, además de acceder a su contenido, tienes envíos gratis y rápidos en Amazon y acceso a otros servicios de la compañía, además de prueba gratuita. En cuanto al streaming, tiene un catálogo muy amplio con bastantes producciones propias tanto en cine como series... pero incluye el peaje de ver publicidad a mitad de capítulo o película.

netflix

Netflix es la líder indiscutible del streaming, y también su gran pionera. Tiene un catálogo gigantesco y de lo más variado, con tanto que elegir que hsta abruma. Puede que haya subido de precio en los últimos años, pero nadie la iguala en cantidad de producciones originales y estrenos. Puedes conseguir tarjetas de Netflix a un precio menor que una suscripción habitual.

apple tv

Apple todo lo hace igual, hasta el streaming. Apple TV+ destaca por sus series originales y su catálogo pequeño, pero repleto de joyas. Si eres más de cine de autor, de películas nominadas a Oscars o series selectas, es tu sitio. Aunque algo más de cantidad no le vendría mal.

atresplayer

La última del top de plataformas de streaming es Atresplayer, una plataforma centrada en contenido de España. Si sigues los realities, programas o series de España, es muy buena opción para el precio que tiene. De hecho, da acceso anticipado a contenido especial y permite revisitar cualquier capítulo o programa. Su interfaz es mejorable, pero su precio compensa.

Skyshowtime

SkyShowtime lleva poco tiempo, pero ha tardado poco en convertirse en una de las mejores plataformas de streaming por su precio competitivo y su catálogo de películas taquilleras. Tiene buen cine y series internacionales, aunque no en grandes cantidades como otras de esta lista.

formula1 tvb

Aquí no hay sorpresas. Fórmula 1 TV es una plataforma de streaming dedicada solo a la F1. Ofrece acceso a todo: repeticiones, cámaras a bordo, entre bastidores, telemetría, estadísticas y todo lo que da vida a cada Gran Premio. Pero no ofrece nada más, así que solo es recomendable si de verdad te apasiona el motor.

sharingful

Con Sharingful no tienes acceso directo a streaming, sino a la opción de compartir suscripciones a plataformas con varias personas. Puedes crear familias o unirte a las ya existentes para tener acceso a cualquier plataforma de streaming pagando menos dinero. Es totalmente legal y muy fácil de usar, aunque, al final, tu ahorro y acceso depende de otras personas.

¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para ti?

Ya las conoces todas y ahora te estarás preguntando: ¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para mí? La respuesta depende de lo que busques y de lo que quieras gastar, pero esto te va a guiar:

Para ver series y cine

Netflix : recomendada para quienes quieren una variedad que se actualiza constantemente y estrenos cada semana.

: recomendada para quienes quieren una variedad que se actualiza constantemente y estrenos cada semana. Disney+ : recomendadísima si lo tuyo son las franquicias famosas o para familias que buscan contenido para todos.

: recomendadísima si lo tuyo son las franquicias famosas o para familias que buscan contenido para todos. Amazon Prime Video: la relación calidad/precio más sólida con películas, series, contenido original... y publicidad.

Para ver deporte

DAZN : el templo de los fans del deporte en directo, con fútbol, motor, basket, boxeo y más.

: el templo de los fans del deporte en directo, con fútbol, motor, basket, boxeo y más. Movistar+ : buena mezcla de deportes, series, cine y canales de TV para los que buscan un poco de todo.

: buena mezcla de deportes, series, cine y canales de TV para los que buscan un poco de todo. Formula 1 TV: solo apta para fans de la F1 que quieren saberlo absolutamente todo en cada GP.

Para ver contenido español o europeo

Atresplayer: muy recomendable si sigues las producciones nacionales y no quieres perderte ni series ni programas que se emiten en TV.

muy recomendable si sigues las producciones nacionales y no quieres perderte ni series ni programas que se emiten en TV. Movistar+: sorprende con su apuesta por el contenido español en cine y series, junto con el resto de su catálogo.

Para ahorrar o compartir

Sharingful: indispensable si quieres estar en varias plataformas y quieres pagar solo una parte de cada suscripción.

indispensable si quieres estar en varias plataformas y quieres pagar solo una parte de cada suscripción. Amazon Prime Video: con un pago único, te da acceso a su catálogo de series y películas, como también entrega rápida, Amazon Music y más.

Para ver contenido en familia

Disney+ : la plataforma perfecta para ver contenido en familia, con niños o adultos, repleta de grandes joyas atemporales.

: la plataforma perfecta para ver contenido en familia, con niños o adultos, repleta de grandes joyas atemporales. Apple TV+: cargada de producciones exclusivas y de un sorprendente nivel de calidad en las que hay para todos los públicos.

Cómo elegir la plataforma de streaming ideal

Y llega el momento de escoger. Para elegir la plataforma de streaming adecuada para ti, solo tienes que pararte a pensar y observar. En primer lugar, analiza el precio de la suscripción y comprueba si hay alguna promoción para probar el servicio gratis, como por ejemplo hace Prime Video con la suscripción Prime.

Tampoco descuides el catálogo. Si quieres variedad ante todo, hay nombres que destacan más que el resto, como Netflix. Pero, si lo que prefieres son producciones originales y más especiales, quizá te compense más apostar por otra plataforma más en la línea de Apple TV+.

Pero antes de eso, es muy importante que veas sobre todo la disponibilidad de cada plataforma en los dispositivos que tienes. Actualmente, eso no llega a ser un gran problema, pero sí hay que cerciorarse para evitar sustos. Nada peor que pagar tu suscripción y, al buscar la app en tu TV, ver que no es compatible.

Por supuesto, también influye mucho la calidad de imagen y también la variedad de subtítulos disponibles. Ver qué plataforma te ofrece la resolución más alta por menos dinero es algo obligatorio, sobre todo si tienes una TV 4K y quieres aprovechar funciones HDR por ejemplo. No todas las plataformas de streaming apuestan tanto por eso como Apple TV+, por ejemplo.

Luego hay otro punto adicional que debes valorar también: la posibilidad de compartir cuentas. Aunque es algo que se está frenando, hay plataformas de streaming que todavía lo incluyen en sus planes, como Netflix. Si hay varias pantallas en casa, esto es importantísimo para que todos podáis disfutar del contenido.

Piensa qué es lo más importante para ti y para tu hogar y escoge en consecuencia. Luego el proceso de registro es muy sencillo, así que, no te quedes sin tu serie favorita: elige tu plataforma y empieza a disfrutar desde ya.

