Samsung vuelve a acertar con un smartphone práctico, con buena batería ¡y ahora a mitad de precio!

¿Qué le pedirías a tu próximo smartphone? Si eres un usuario estándar que no necesita tener el último modelo ni pagar por funciones que seguramente nunca vayas a usar, sabemos bien lo que necesitas. Y es un móvil cómodo, práctico, con una cámara decente de día y de noche, y con autonomía suficiente para todo el día.

El terreno de la gama media es mucho más amplio de lo que parece y como hay tanta rivalidad de marcas, cada día da un pasito más sin necesidad de aumentar el precio. Si no, siempre puedes fichar ofertas como la última de PcComponentes en el Samsung Galaxy A17, porque lo acaba de rebajar a mitad de precio en sus ofertas TOP de la semana. ¡Chollazo!

Razones para comprar el Samsung Galaxy A17

Pantalla Super AMOELD de 6,7 pulgadas con la que no tendrás que forzar la vista.

Batería de 5000 mAh que aguanta todo el día.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica para fotos nítidas incluso con poca luz.

Almacenamiento de 128 GB ampliable hasta 2 TB.

El móvil que se crece cuanto más lo uses

Samsung A17

El Samsung Galaxy A17 es un smartphone hecho para el día a día. Para empezar, tiene una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas que es grande, con colores intensos y negros profundos. Además, incluye una tasa de refresco de hasta 90 Hz para conseguir la mejor fluidez en cualquier uso.

Y en el interior, la verdadera estrella es el procesador Octa-Core, con sus 4 GB de RAM y un diseño optimizado para un rendimiento top en cualquier uso. No es un smartphone para presumir de potencia bruta, pero si lo quieres para usar varias apps a la vez, alternar entre tareas y consumir contenido sin que se quede pillado, es para ti.

¿Para quién tiene sentido este smartphone?

Este smartphone es una compra muy lógica si buscas un smartphone de una marca reconocida (Samsung es de las más fiables), que ofrezca una buena experiencia de uso y que no tengas que gastarte un dineral. Si usas el móvil para llamadas y WhatsApp, para consumir contenido en redes sociales y hacer fotos con buena calidad, es para ti.

Por ejemplo, personas que quieren un smartphone decente y que cumpla a un precio contenido, con una buena autonomía y pantalla grande, por encima de extras a los que casi nunca le sacamos partido. Es el smartphone Samsung hecho para la inmensa mayoría de usuarios.

La razón que te va a hacer decantarte es que este smartphone Samsung ahora está rebajado a menos de la mitad de su precio original en PcComponentes. Es decir, hace unos días costaba 400€ y ahora puedes disfrutar de las mismas prestaciones por menos de 200€, ¡vaya ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.