Muchos hombres ya no quieren oír hablar de las cuchillas desechables: este es el método más suave y respetuoso

Las cuchillas desechables han sido el método más utilizado por los hombres para afeitarse, pero los hábitos poco a poco están cambiando. Hay hombres que las utilizan, pero muchos otros ya no quieren oír hablar de ellas, sobre todo porque hay métodos mucho más rápidos, suaves y respetuosos con la piel. Las afeitadoras eléctricas son un buen ejemplo.

Para empezar, estos dispositivos son mucho más suaves con la piel, respetan sus necesidades y se deslizan mucho mejor por los contornos del rostro que las cuchillas. Además, reducen los residuos al ser una tecnología que te va a durar todos los años que quieras. Y si todavía no forma parte de tus hábitos, te lo ponemos fácil, porque hemos fichado en PcComponentes la afeitadora eléctrica Philips Shaver 3000 Series rebajada a menos de 65€ (precio mínimo histórico).

Características más destacadas de esta afeitadora Philips

Se adapta muy bien a los contornos del rostro.

Puedes afeitarte en seco, con agua, gel o espuma.

Hasta 1 hora de uso sin depender de un enchufe + carga rápida de 5 minutos para emergencias.

Incluye perfilado para el bigote y las patillas.

El afeitado más cómodo y respetuoso para el día a día

afeitadora electrica philips shaver 3000

La afeitadora eléctrica Philips Shaver 3000 Series es la más vendida de su categoría en PcComponentes y además acaba de alcanzar un precio mínimo histórico gracias a este descuento del 27%. Su punto fuerte es lo bien que encaja en la rutina de afeitado de la mayoría de hombres. Cumple si solo quieres afeitarte rápido, si eres de utilizarla bajo la ducha o en seco.

Lo que más nos gusta es el sistema de corte que trabaja por encima de la piel, lo que reduce cortes e irritaciones, sobre todo en dermis sensibles. Tiene 60 minutos de autonomía, carga rápida e incluye un estuche para que la puedas llevar contigo de viaje. ¡No se le puede pedir más!

¿Los hombres la recomiendan?

Rotundamente, sí. Esta afeitadora eléctrica de Philips tiene 4,4 / 5 estrellas de valoración en PcComponentes y el 100% de los usuarios de la plataforma la recomiendan. Hay muchos motivos que lo explican, como "la velocidad y flexibilidad de los cabezales pivotantes, que permiten un afeitado apurado".

Los usuarios destacan también que esta afeitadora Philips "se adapta perfectamente a los movimientos y curvas del rostro". Y también valoran que el cabezal se pueda desmontar y lavar fácilmente debajo el grifo, y usar "tanto en seco como con espuma de afeitar".

Por algo es la afeitadora eléctrica más vendida de PcComponentes y tantos usuarios la recomiendan. Aprovecha que ahora cuesta menos de 65€, porque nunca ha estado tan barata. ¡Ideal para ti o para regalar!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.