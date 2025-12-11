Adiós a la ropa húmeda: este electrodoméstico 2 en 1 soluciona el problema y ya está en los hogares más eficientes

¿Hacer la colada en invierno se te hace cuesta arriba? Lo que en verano se seca en unas pocas horas, en esta época del año se puede alargar varios días. Incluso más si llueve o hay mucha humedad. Por eso, los hogares más modernos y eficientes ya tienen en casa una lavasecadora, es decir, un electrodoméstico que es mitad lavadora y mitad secadora.

Por un lado, la ventaja más evidente es que lava y seca la ropa sin preocuparte por tenderla. Si además eliges una lavasecadora inteligente, seguramente incluya programas que suavicen las fibras y reduzcan las arrugas para no tener que planchar después. Por otro lado, te ahorras tener dos electrodomésticos grandes y lo simplificas en uno. Es la última tendencia de los hogares eficientes, y tú ahora puedes aprovecharlo con el descuento de 200€ en la lavadora secadora Serie 7000 ProSteam Universal Dose de AEG solo durante sus Ofertas de Navidad.

Beneficios de tener una lavadora secadora en casa

Ahorrarás espacio al tener 2 electrodomésticos en 1.

Incluye programas de vapor que reducen arrugas y refrescan las prendas (te ahorras planchar).

Adapta automáticamente el consumo según la carga.

Puedes tener la ropa siempre limpia y seca sin depender del tiempo.

Así es la lavasecadora Serie 7000 ProSteam de AEG

lavasecadora Serie 7000 ProSteam AEG

La lavadora secadora Serie 7000 ProSteam Universal Dose de AEG tiene la apariencia de una lavadora convencional, pero su interior es mucho más inteligente de lo que crees. Puede lavar 10 kilos y secar otros 6, así que podrás introducir a la vez cargas grandes sin dividir ciclos. El motor Inverter alcanza 1.600 rpm, lo que se traduce en un menor desgaste y en un consumo de energía mucho más optimizado.

Pero el verdadero punto fuerte de esta lavasecadora (y otras de la misma gama) es el sistema ProSteam, que refresca las prendas para eliminar malos olores y reduce arrugas con vapor al utilizar un 96% menos de agua.

¿Cómo aprovechar las Ofertas de Navidad de AEG?

Si estás pensando regalar electrodomésticos estás fiestas o quieres aprovechar los descuentos para renovar algún aparato en casa, no tienes que hacer nada. Es decir, las Ofertas de Navidad de AEG ya están activas en la web con grandes descuentos en toda su gama de electrodomésticos. Solo tienes que acceder a la web con todas las ofertas o buscar por categorías, y te encontrarás con los productos rebajados con la etiqueta 'Oferta'.

Y si das con algo que te guste, como esta lavasecadora, solo tienes que añadirla al carrito. No necesitas códigos descuento AEG, pues la oferta se aplica automáticamente y la verás reflejada en el precio final. Eso sí, es una promoción solo por tiempo limitado, así que aplica a electrodomésticos seleccionados hasta el 6 de enero.

Aunque sea una compra importante en casa, los 200€ de descuento de las Ofertas de Navidad de AEG la hacen más accesible. Además, vas a rentabilizar la inversión en unas pocas semanas, porque optimiza el consumo de energía y te ahorra muchísimo tiempo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.