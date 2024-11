Amazon hunde el precio de este robot aspirador y friegasuelos durante el Black Friday anticipado: ¡ahora al 50%!

Noticias relacionadas Las 10 mejores aspiradoras sin cable en relación calidad-precio del 2024

Si has oído hablar de los robots aspiradores y friegasuelos, pero siempre has pensado que no eran para ti, ¡tenemos que hablar! Estos dispositivos llevan años formando parte de muchísimos hogares, porque permiten ahorrar tiempo y tener la casa muchísimo más limpia sin apenas esfuerzo. Son completamente autónomos, recorren tu casa de arriba a abajo aunque tú no estés en ella y además son capaces de adaptar la potencia al tipo de superficie y a la suciedad en cuestión. ¿Aún sigues pensando que no son para ti?

Pues espera, porque hay mucho más. Estos robots son tan inteligentes que están diseñados para detectar obstáculos y evitar caídas por las escaleras. Y si tienes zonas prohibidas en casa a las que no quieres que acceda, solo tienes que indicarlo en el mapa 3D que habrá creado previamente. También puedes programarlos y encima son tan inteligentes que la mayoría de modelos son capaces de volver a la base de carga cuando lo necesitan y retomar la limpieza justo donde lo dejaron.

Imagina que sales de casa y te encuentras el suelo reluciente al llegar. Menuda maravilla, ¿no? Eso es precisamente lo que podrás conseguir con el robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo J9+ de iRobot, que ahora está rebajado un 50% durante el Black Friday anticipado de Amazon. Un dispositivo top ventas que ahora puede ser tuyo con 700€ de descuento.

Robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo J9+

El robot aspirador y friegasuelos Roomba Combo J9+ de iRobot es uno de los dispositivos más inteligentes del mercado y también elegante, porque tiene un diseño que va a encajar perfectamente en cualquier espacio de tu casa.

Funciona como un auténtico detective que es capaz de comprobar si hay restos de suciedad en casa gracias al sistema Dirt Detective. Lo que hace es guiar al robot aspirador y friegasuelos a limpiar primero las habitaciones más sucias y después, el resto.

Acaba con la suciedad de alfombras, de cualquier tipo de suelo y además tiene tres niveles de potencia de succión que se adaptan a las necesidades de cualquier hogar. Y si en algún momento necesitas un boost de potencia, activa SmartScrub para una limpieza mucho más intensa.

Este robot aspirador y friegasuelos iRobot también se encarga de planificar la limpieza, de volver a la estación de carga cuando se ha quedado sin batería y también de limpiar de manera más organizada. Consigue ahora esta maravilla para tu hogar a mitad de precio en el Black Friday anticipado de Amazon.