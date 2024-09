Silencioso, potente y baratísimo: Este climatizador evaporativo de Cecotec está arrasando por menos de 100€

New Mall Media

Las temperaturas están cambiando, pero todavía quedan sorpresas que van a elevar los termómetros por encima de lo habitual. Si todavía no te has preparado bien para combatir el calor o incluso el frío en casa, necesitas tener un buen climatizador, y la marca Cecotec es especialista en ello. Esta firma española despunta no solo por sus robots de limpieza, sino también por sus climatizadores eficientes y silenciosos. Son buenos, son potentes y además tienen una relación calidad/precio excepcional.

La mejor prueba de ello la tenemos con el Climatizador Cecotec EnergySilence 2000. Un completo dispositivo con diseño de torre que es fácil de transportar, cuenta con hasta 9 opciones de potencia y flujo de aire combinadas y un modo silencioso ideal para dormir con una temperatura perfecta sin molestias por el ruido. Cuesta 99 € en su tienda oficial, y a continuación te vamos a contar todo lo que puede hacer para que descubras por qué es uno de los mejores modelos de la marca y del mercado.

Climatizador evaporativo energysilence