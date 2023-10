La bicicleta sin pedales ideal para aprender está en Amazon está de oferta: ¡aprovecha ya el 21% de descuento!

New Mall Media

Aprender a montar en bicicleta puede ser toda una odisea, por eso es recomendable empezar desde edades tempranas. Existen muchas formas de conseguir ese equilibrio y coordinación necesarios para disfrutar del pedaleo con total libertad, aunque una de las mejores opciones disponibles son las bicicletas sin pedales. Marcas como Chicco, especialistas en productos infantiles y juguetes educativos, han lanzado al mercado muchas de estas bicis infantiles sin pedales, y gracias a eso ahora puedes disfrutar de una oferta perfecta para tus ahorros y para tus hijos.

¿Por qué? Porque la Bicicleta sin pedales Chicco First Bike tiene un genial descuento del 21% por tiempo limitado en Amazon. Aprovechando esta promoción, puedes comprar la bicicleta infantil por un precio de menos de 37 €, cuando su PVP habitual ronda los 47 €. Es un descuento de lo más interesante que te ayudará a decidirte, aunque, para que puedas terminar de hacerlo, te vamos a dar a continuación todos los detalles de esta bici perfecta para aprender a montar en bicicleta.

Bicicleta-01

La Bicicleta sin pedales Chicco First Bike tiene un llamativo diseño en colores rojo y negro muy en la línea de ese "Red-Bullet" que lleva por nombre en el cuadro principal. Al no tener pedales, permite al niño empezar a experimentar con el equilibrio sobre el sillín, dándole las primeras pautas para aprender a montar en bicicletas normales sin necesidad de llevar ruedines. Gracias a esto, además, no solo se desarrolla esa habilidad motora, también se estimulan la autoconfianza y la independencia.

Tanto el sillín como el manillar son ajustables, están hechos en goma y son antideslizantes. Este modelo es compatible con una altura mínima de 85 centímetros, pero, gracias a sus ajustes, puede acompañar a tus hijos desde los 2 a los 5 años sin problemas. Además, al tener un cuadro de metal, es tan ligera como robusta. El niño, o la niña, podrá moverla sin problemas y, a su vez, esta resistirá su peso fácilmente. ¡Puede soportar una carga máxima de 25 kilogramos!

El remate de sus características está en sus ruedas, diseñadas para ser antipinchazos. Por más que la pongan a prueba, será imposible que las gomas se acaben pinchando. Lo tiene todo pensado para ser la compañera ideal de tus hijos durante muchos años, y también la compra perfecta. Con esta oferta que te traemos, puedes comprar esta bici sin pedales de la marca Chicco por solo 36,99 €. ¿A qué estás esperando?

