Las zapatillas Nike que no pueden faltar en tu armario ¡ahora están rebajadas un 30%!

New Mall Media

La moda deportiva no tiene por qué estar solo vinculada al ejercicio físico. Puedes llevar prendas o accesorios deportivos para cualquier look urbano o casual, para tu día a día. En Nike, una de las marcas líderes de prendas de deporte, lo saben muy bien. Por eso mismo, cualquiera que hable de zapatillas Nike sabe que no solo va a encontrar calidad, sino también modelos válidos tanto para practicar deporte como para dar un paseo o para una cita.

Si estabas buscando unas nuevas zapatillas, puedes estar de enhorabuena. La tienda oficial de Nike ha lanzado un descuento del 30% en las Zapatillas Nike Air Force 1 '07 disponible por tiempo limitado. Con esta oferta, vas a poder comprar este modelo de zapatillas pagando menos de 91 € y olvidarte por completo de los 130 € que suele costar. Una rebaja de lo más interesante, aunque se acaba volviendo en una oferta irrechazable cuando descubres todo lo que hace que estos zapatos tengan tanta calidad. ¿Quieres saberlo? Pues solo tienes que hacer una cosa: seguir leyendo.

Nike-01

El nombre de las Zapatillas Nike Air Force 1 '07 ya deja clara su inspiración. Este modelo bebe de las legendarias Nike Air clásicas para darle un toque de baloncesto a su diseño y trasladar su estilo mucho más allá de la cancha y las canastas. Se han replanteado para presumir de estilo, pero también para ofrecer comodidad en cada pisada tanto dentro como fuera del parqué, con un remate ideal con sus revestimientos de piel suave y con relieve con toda clase de dibujos.

Su amortiguación Air está presente, aunque permanece oculta para no estropear la homogeneidad de tonos y formas de su exterior. En cuanto a su confección, bebe también de la robustez de los años 80 para conseguir una vida útil muy prolongada. Todos los materiales son de primera calidad, y las costuras son altamente resistentes.

La zona del tobillo tiene un diseño de perfil bajo y está acolchada para evitar rozaduras a la vez que garantiza el máximo agarre. Por otra parte, la suela exterior es de goma y cuenta con el remate clásico del baloncesto, lo que garantiza no solo durabilidad, sino también una tracción total en cada pisada.

En definitiva, es un modelo que se inspira en lo clásico, pero brinda toques de modernidad tanto en diseño como en comodidad para despuntar en los tiempos que corren. Con todo esto, ese precio rebajado a solo 90,97 € es la guinda, así que, ¡aprovecha el descuento antes de que acabe!

