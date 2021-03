Crea tu propia bisutería en casa, ahorrando y a tu gusto

Do It Yourself o DIY, cuya traducción sería ‘hazlo tú mismo’ es un movimiento o moda que lleva destacándose desde hace varios años aplicado a elaboraciones relacionadas con la ropa, los accesorios y complementos o la decoración.

Se basa en que realices los objetos desde cero en casa con varios elementos y siguiendo unos pasos, normalmente sacados de internet o incluso de la imaginación en los casos más originales. Hoy queremos dejarte ideas sobre hacer tu propia bisutería. Pendientes, pulseras, collares o incluso anillos son muchas de las piezas que podrás crear.

Los diseños posibles son tan variados como tu imaginación te permita ya que puedes elaborarlos con muchos tipos de materiales, colores, formas o estilos. Lo más fácil y común a la hora de hacer bisutería casera puede ser encadenar diferentes cuentas que hay que introducir en un hilo, que puede ser elástico o no.

Pero también puedes jugar con metales moldeables, con combinaciones diferentes de cuentas con otros elementos como hilos o incluso crear piezas de silicona dura usando moldes y tintes que puedes mezclar como quieras.

Cada vez existen más marcas de bisutería hecha a mano, con diseños propios y originales, por lo que ¿por qué no pruebas tú a empezar a diseñar tus propios accesorios y joyitas? Puede ser un pasatiempo perfecto para desconectar y centrar tu atención en algo nuevo que además después podrás utilizar. En este mundo de manualidades incluso puedes hacer partícipes a los más pequeños de la casa ya que hay diseños que pueden ser muy fáciles de llevar a cabo.

Un kit para empezar

También cabe señalar que los kits y packs de elaboración de bisutería que puedes encontrar en Amazon vienen equipados con muchas piezas diferentes como cierres, hilos metálicos, enganches, cuentas, e incluso piedras de imitación a minerales. Todo este equipamiento que puede servirte para elaborar muchas piezas, supone un ahorro notable, ya que estos paquetes son más baratos que comprar una joya o producto de bisutería ya hecho.

Además, ya que la moda acoge muchos estilos y looks, puedes adaptar tus creaciones a las últimas tendencias si es lo que te gusta o hacer justo ese complemento que buscabas y no encuentras en ninguna parte.

Crear tu propia bisutería en casa aportará originalidad y exclusividad a tus piezas e incluso te puede ayudar a sentirte orgullosa u orgulloso de tus diseños y poder lucirlos en tu día a día o en ocasiones especiales.

