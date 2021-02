The Glab Jewels: la marca de bisutería que no paran de lucir las 'influencers' The Glab Jewels

El concepto ligado a las joyas ha cambiado en los últimos meses. Se han desvinculado del concepto minimalista y de ser lucidas en ocasiones especiales. Un rápido vistazo por los últimos desfiles, el propio street style o las redes sociales refuerzan la idea de que los pendientes, los collares y los anillos se han convertido, en gran número, en el accesorio estrella de los últimos estilismos.

La tendencia de llevar múltiples collares -incluso de bolitas, característicos de la etapa de la niñez-, las manos plagadas de anillos y enormes pendientes llevan conquistando el feed de las influencers del momento desde hace unos meses. Más allá de crear la imagen de un estilismo recargado, se crea una unidad que renueva la etiqueta del outfit. En este aspecto, hay una marca de joyería que con sus anillos, ha conseguido hacerse un hueco con sus coloridos diseños, atípicos en la propia temporada de otoño-invierno.

The Glab Jewels, es el nombre de la marca que ha conquistado con sus múltiples diseños y destellos a numerosas influencers como Marta Lozano (25 años), María Pombo (25), Sara Baceiredo (23), Gigi Vives (26) y rostros famosos en la pequeña pantalla como Elena Tablada (40) o Samantha Vallejo-Nágera (51). Mujeres con estilismos muy dispares entre sí, que han introducido a sus correspondientes looks los anillos de esta marca remarcando que no hace falta tener una determina edad, ni llevar un determinado look, ni esperar a que llegue la noche o una ocasión especial para lucirlos.

Qué tienen de especial

En este sentido, los coloridos anillos de esta firma han conseguido consolidarse como una pieza básica de los estilismos por la comodidad. Es más, algunas de las influencers repiten múltiples modelos con prendas de distintas etiquetas, desde estilismos casuales hasta los más elegantes, dejando patente su versatilidad. Además, otro punto a favor de esta firma es su coste; que oscila en una amplia gama de precios, adaptándose a todos los bolsillos. Por regla general, oscilan entre los 20 y los 50 euros.

Algunos de los diseños que más que se ven en redes sociales son aquellos que tienen desplegados todos los colores del arcoíris o las piezas bicolores, que le aportan un toque único y chic al estilismo. Siguiendo esta idea, destaca el modelo Penélope (42 euros), Camila (38 euros) o Nicole (42 euros), piezas bañadas en oro y conformadas por las coloridas y brillantes circonitas.

Más que anillos

Las joyas de Glab Jewels dispuestas por orden de aparición en el artículo. Glab Jewels

De hecho, esta marca que está causando sensación con sus diseños llenos de color y dorados, también tienen -en menor proporción- pendientes que siguen el mismo patrón y que, poco a poco, están empezando a destacar. En este sentido, destacan con un diseño clásico los pendientes Dana (30 euros) o los coloridos Zoe (33 euros).

