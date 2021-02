Cuida y protege tus uñas con estos productos ecológicos para la manicura

La tendencia ecológica ha llegado a la manicura y la pedicura. Cada vez son más las marcas que trabajan en la fórmula de sus productos de cosmética para conseguir ingredientes más respetuosos con el medioambiente y con nuestra propia salud. En otros de nuestros artículos recomendamos varios artículos sostenibles perfectos para tu rutina, en esta ocasión, hemos seleccionado algunos productos ecológicos para la manicura.

¿Cuántas veces te ha dolido la cabeza o te has encontrado mal por los fuertes olores de los esmaltes? Seguramente te haya pasado en más de una ocasión. Estos olores nocivos proceden de productos químicos, que además de perjudicar nuestra salud a largo plazo, también son más agresivos con las uñas, las vuelven más quebradizas.

En la actualidad puedes encontrar desde pintauñas hasta quitaesmaltes elaborados con ingredientes naturales, que además de proteger tu salud, reducen la producción de gases causantes del efecto invernadero. A continuación, hemos seleccionado productos ecológicos para la manicura y la pedicura; si te encanta el estilismo y lucir siempre espectacular, descubre cuáles son nuestras recomendaciones más eco-friendly.

Pintauñas libres de químicos

La primera gama de pintauñas ecológicos que te presentamos es de la marca Art 2C. Estos productos son los esmaltes sostenibles más vendidos que puedes encontrar ahora mismo, y están disponibles en una gran variedad de colores, así podrás elegir aquellos que más te gusten y se adapten a tu estilo. Este pintauñas cuenta con un pincel con el que podrás esparcir el producto uniformemente. En cuanto a su fórmula, esta es vegana, no tóxica y no testada en animales. Entre los ingredientes que componen este esmalte no hay productos químicos, como formaldehído, tolueno, alcanfor, plomo, parabenos, xileno, estireno ni DBP.

Pintauñas

Por otro lado, los esmaltes de uñas de la marca Hasna Paris están fabricados a partir de una fórmula revolucionaria que respeta el ciclo natural de tus uñas gracias a su laca Halal Breathable, que deja pasar el aire y el agua para preservar la salud de tus uñas, por lo que ya no tendrás que preocuparte por si tienen un aspecto quebradizo y seco después de cada uso. La marca se ha comprometido con la naturaleza y el respeto por los animales, por lo que utiliza, principalmente, productos naturales. Además, no contiene ninguno de los cinco químicos principales que se encuentran comúnmente en los esmaltes de uñas.

Pintauñas Hasna

Quitaesmaltes sin acetona

Además de utilizar pintauñas de calidad y ecológicos, también es recomendable comenzar a utilizar quitaesmaltes sin acetona. El primer producto de este tipo que te recomendamos es de la marca Timely y podrá eliminar eficazmente los restos de esmalte respetando tu piel y uñas. Su fórmula se compone de vitaminas E y A, proteínas de seda y aceite de ricino, este último conseguirá fortalecer tus uñas e hidratar la piel que las rodea.

Quitaesmaltes sin acetona

La segunda opción para eliminar el pintauñas es este quitaesmalte libre de acetona y acetato de etilo. Su fórmula es 100% natural y vegana, por lo que es la opción más saludable y ecológica a la hora de limpiar tus uñas. Sus ingredientes principales son el silicio orgánico y el hidrosol de bambú, este último es conocido por sus propiedades hidratantes y regeneradoras que fortalecen las uñas y las hacen más resistentes. Elimina fácilmente el pintauñas sin dañar ni resecar la piel.

Quitesmaltes

