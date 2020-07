Oferta del día de Amazon: envasadora al vacío con un 50% de descuento

¿Necesitas guardar toda la comida que te sobra después de un largo día cocinando y así tener tus platos preparados para otra ocasión? En ese caso, no te puedes perder la oferta del día de Amazon: esta envasadora al vacío de la marca Bonsenkitchen y con un 50% de descuento. Hazte con ella y ahorra dinero y tiempo.

Las envasadoras al vacío se han convertido en uno de los productos más solicitados en la actualidad. Son una opción magnífica para guardar los restos de comida para consumirlos días después y, de esta forma, evitar tirar productos que aún se pueden consumir y, sobre todo, ahorrarás tiempo y dinero a la hora de cocinar.

Ahora puedes hacer tu vida más práctica y eficiente con esta envasadora al vacío de la marca Bonsenkitchen que está hoy al 50% de descuento. Con ella podrás mantener tu comida fresca y guardarla en el congelador para volver a consumir tus mejores platos en otra ocasión. Este es el producto perfecto para aspirar carne, pescado, frutas y verduras. No sólo te ayudará a conservar tus alimentos, sino que también es el producto ideal para cocinar al vacío. Además, previene la pérdida de vitaminas o nutrientes.

Bonsenkitchen Envasadora al Vacío 4 en 1

La envasadora que te recomendamos es muy fácil de usar, ya que está equipada con un panel de pantalla táctil digital ubicado en la parte superior de la máquina de sellado al vacío, así podrás lograr lo que deseas con una presión suave, botones seleccionados y luces LED. Esta máquina también tiene modos de seco y húmedo, muy fáciles de cambiar. De esta forma podrás conservar alimentos secos y húmedos, como verduras o sopas.

Este producto tiene un sellado de bolsas múltiples para que puedas ahorrar tiempo y trabajo. La máquina está equipada con un mecanismo de calentamiento de 12 pulgadas de largo, así es cómo se reducirá tu carga de trabajo y, además, resultará increíblemente práctico.

¿Quieres que tu comida se mantenga fresca todo el tiempo? Ya no tendrás por qué preocuparte, el sellador al vacío puede resolver perfectamente ese problema. Está diseñado para mantener tus carnes, verduras y sobras frescas y sabrosas, estén congeladas o en condiciones normales. Tan sólo tienes que coger las salsas de verduras, el queso o la carne y meterlos en una bolsa al vacío, luego aspirar y sellar las bolsas.

Bonsenkitchen Envasadora al Vacío 4 en 1

Gracias a esta máquina podrás preparar tu dieta de la semana. Si no dispones del tiempo suficiente para cocinar a diario, puedes organizar tu comida de tal forma que cada día tengas algún plato preparado y listo para consumir. Por ejemplo, corta las verduras o los embutidos que vas a utilizar durante los próximos días y que no quieres que se estropeen. Así, a la hora de preparar tu comida, no perderás mucho tiempo en la cocina.

Por otro lado, entre las características técnicas de esta envasadora al vacío destacan especialmente su voltaje de 120V ~ 60Hz y la potencia de 120 W. De esta forma tendrás tus comidas envasadas en tan sólo unos poco minutos.

Aprovecha el día de hoy para hacerte con esta envasadora al vacío de la marca Bonsenkitchen con un 50% de descuento. Es decir, con la compra de este producto conseguirás ahorrar hasta más de 30€. Hazte con esta máquina y disfruta de sus múltiples funciones de sellado para guardar tus alimentos y ahorrar tiempo y dinero.