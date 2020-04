Los mini juegos deportivos que puedes practicar dentro de casa

Estar en casa tantos días sin poder salir a la calle puede hacer que nos aburramos fácilmente y busquemos actividades más allá de ver películas, series, leer o cocinar. Hacer ejercicio es un buen pasatiempo, pero algunos de los deportes más populares requieren de mucho espacio y de salir al exterior. Por suerte aún quedan algunas opciones divertidas como estos mini juegos deportivos que puedes practicar dentro de casa, gustarán a grandes y pequeños y además te levantarás un rato del sofá.

Mini golf

Este pack incluye lo necesario para montarte un pequeño set de mini golf en tu casa, oficina, patio... Solo tendrás que montar el palo, distribuir las piezas donde prefieras y, si lo necesitas, marcar las bolas que se incluyen. Podrás marcarte unos hoyos o practicar tu puntería ya sea solo o acompañado. El palo es apto para niños o para mayores ya que es extensible y se puede adaptar a la longitud que necesites.



Mini basket

¿Eres un aficionado del baloncesto? Alguna casas disponen de un gran jardín o un patio en el que colocar una canasta a tamaño real, pero si este no es tu caso y no quieres renunciar a lanzar unos tiros, una buena idea puede ser hacerte con una mini canasta y unas pequeñas pelotas de basket. No necesitarás demasiado espacio en el lugar que lo coloques y encestar el balón en el aro será igual o más complejo que en la práctica normal, dado el tamaño de los elementos. Quizá no se pueda jugar un partido con ellas, pero seguro que te quitarás el gusanillo durante un rato. Además es un método perfecto para los pequeños que se quieran ir introduciendo en este deporte.



Ping pong adaptable

El juego del ping pong es apto para realizarlo dentro de una casa, pero la mesa que se utiliza puede que no sea posible colocarla en cualquier parte, ya que necesita de cierto espacio para colocarla y para moverte jugando. Si echas de menos echar una partida a este juego, te recomendamos este set de ping pong. En él se incluyen dos paletas, tres pelotas y una red extensible de tenis de mesa. La clave de este producto es que la red se puede colocar en cualquier mesa y sujetarla perfectamente, tendrás tu escenario de ping pong en la parte que prefieras: la mesa de la cocina, la del salón, un tablero con patas en un garaje... Y cuando termines solo tendrás que plegarla y ocupará tan poco espacio que podrás guardar el set donde quieras.



Set de mini poterías

El fútbol es uno de los deportes más populares del país. Lo practican grandes y pequeños y hay cabida para todos los niveles. Si en casa sois aficionados a este deporte, puedes hacerte con unas mini porterías para practicar unos penaltis, o jugar un rato a tu estilo, en este caso las normas las pondrás tú y tu acompañante cuando juegues con alguien más. Debes tener cuidado y no tirar demasiado fuerte ya que la estructura de estas porterías es bastante más débil que unas normales.



Bolos inflables

Hay pocas personas a las que no les guste echar una partida de bolos de vez en cuando pero, normalmente, hay que acudir a una bolera para poder hacerlo. Para poder practicarlo en casa, hay distintas versiones, con bolos de madera o de plástico y bolas mucho menos pesadas que las originales. En esta ocasión te proponemos unos bolos hinchables, más grandes de lo normal y que se derriban con una bola de vinilo. Un juego especialmente divertido para los más pequeños, ya que no hay opción a que se hagan daño y podrán probar su puntería y dejar que les enseñes a lanzar y conseguir un pleno.