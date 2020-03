Queda poco par que llegue el Día del padre y puede que aún no tengas un regalo que hacerle e incluso no se te haya ocurrido qué le puede hacer ilusión. Si estás en esta situación y, además, no tenías pensado gastar mucho dinero, no puedes perderte esta recopilación que hemos realizado de diferentes regalos originales para el Día del padre por menos de 25 €. Puedes encontrar desde algo sencillo como un libro hasta obsequios más especiales como un bolígrafo personalizado.

Set de Rituals

Este cofre de regalo de la marca Rituals ofrece un set que incluye gel de ducha en espuma, gel de ducha efecto frío, crema de afeitar y desodorante. Esta colección de productos llamada ‘The Ritual of Samurai’ se inspira en las tradiciones de cuidados de los antiguos guerreros japoneses. Con el pack conseguirás limpieza y vitalidad a través de unos aromas y texturas únicos.

Bolígrafo personalizado

Al combinar un regalo personalizado y un producto útil, tendremos un regalo que fácilmente gustará a muchos. Este bolígrafo grabado te da la posibilidad de inscribir el mensaje que quieras, como una fecha o un nombre que recuerde a un momento especial. Puedes elegir entre color negro, plata o dorado, según los gustos de la persona a la que se lo quieras regalar. El bolígrafo admite recambios para poder usarlo todas las veces que se quiera, además, viene en una bonita caja perfecta para hacer un obsequio.

Taza plegable portátil

Si la persona a la que quieres hacer un regalo es aficionado a tomar café o té, esta taza plegable puede serle de gran utilidad. Este producto puede usarse ilimitadas veces en el lugar y en el momento que se quiera. Incluye una tapa con la que podrás transportar líquidos con seguridad, ya que es hermética. Además de la gran funcionalidad de este regalo, estarás contribuyendo a dejar de usar recipientes desechables que no se pueden reutilizar, por lo que estarás colaborando con el medio ambiente.

Libro Tiempos recios

La lectura es una actividad que suele resultar agradable y relajante. Para el Día del Padre una buena idea de regalo puede ser un libro que le guste. En esta ocasión te recomendamos el libro Tiempos recios de Mario Vargas Llosa, escritor de éxito que en esta reciente obra cuenta una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados durante la Guerra Fría, además del cambio en el devenir de América Latina. La novela valorada como apasionante, hermosa y turbadora, a conquistado las mentes de muchos y en esta fecha señalada puedes aprovechar para que también se gane el aprecio de tu ser querido.

Cartera de cuero

Una cartera elegante suele ser un acierto seguro. Este producto ha sido elaborado artesanalmente y su material es cuero genuino, lo que la hace suave y cómoda. Tiene un diseño de bloqueo de RFID, para proteger tus datos personales y tarjetas. La billetera cuenta con 13 ranuras para tarjetas, un soporte de tarjeta SIM, dos ranuras superiores para billetes y un compartimento transparente para documentación o incluso fotografías. Podrás tener organizados todos tus documentos en la palma de la mano. Puedes elegir entre varios tonos de color del cuero.

Calcetines estampados

Al pensar en un regalo clásico y que no hace mucha ilusión, puede que se nos venga a la cabeza unos calcetines. En este caso, te proponemos reinventar la idea regalando unos calcetines que sean divertidos, con diferentes colores y estampados. Con este pack podrás elegir los diseños que más gusten y animar usarlos para dar un toque original a los looks de tu padre. Hay muchas otras ideas para regalar calcetines como los que vienen en un empaquetado de sushi o de hamburguesa. En este caso te proponemos una idea intermedia que queda entre lo moderno y lo tradicional.

Silla de camping con enfriador

¿Sueles ir de camping en familia o te gustaría pasar con ellos un día en el campo? Una excusa perfecta para llevar a cabo esta idea podría ser regalar una silla de camping a tu padre o abuelo. Esta es de gran calidad ya que cuanta con siento y respaldo acolchados bolsillo integrado para enfriar bebidas, reposabrazos, soporte de latas y bolsillo de almacenamiento. Su estructura es de acero por lo que es robusta. Es perfecta para transportarla ya que se puede plegar fácilmente y y guardarla en la bolsa que incluye para meterla en el maletero sin esfuerzos.