Accesorios para proyectores: disfruta del cine en casa

Ya puedes disfrutar de las películas que más te gustan directamente desde el sofá. Gracias a la calidad de los proyectores y sus accesorios vivirás una sensación muy parecida a la de estar en un cine, pero sin moverte de casa. Aparte de la televisión, el proyector se ha convertido en una opción audiovisual más con la que podrás reproducir vídeos, películas, series y cualquier otro contenido.

Son muchas las ventajas que nos ofrece. Entre ellas, la proyección de imagen de libre enfoque, por lo que lo podrás utilizar tanto en superficies lisas como rugosas, asegurando una calidad HD en todo momento. Además, con este dispositivo ganarás espacio en cualquier habitación. Echa un vistazo a los mejores accesorios para proyectores.

Proyector con 1080P

Disfruta de una increíble experiencia visual con este proyector con brillo LED de 3.800 lúmenes. Es un 80% más brillante que otros proyectores del mercado y tiene una resolución de 1.080P. Su diseño elegante ofrece una imagen de calidad y sus potentes altavoces un sonido ideal para sumergirte dentro de la historia de aquello que estás viendo. Lo puedes conectar en el techo o usarlo con un trípode externo. Ofrece una experiencia de pantalla grande, por lo que se puede ampliar desde 34” hasta 180”. Además, puedes utilizarlo con otros dispositivos gracias a su conexión múltiple; conéctate al teléfono iOS o Android y disfruta de tu proyector directamente desde el sofá.

Proyector

Bolsa de transporte

Lleva tu proyector a cualquier lugar que necesites sin correr el riesgo de romperlo o dañarlo gracias a esta bolsa de transporte hecha de nylon resistente. Su tela es de alta calidad, por lo que resiste perfectamente a los arañazos. Gracias a su almohadilla de protección, este artículo mantendrá tu vídeo-proyector y sus accesorios perfectamente protegidos. Cuenta con varios compartimentos que te permitirán guardar accesorios, como el cable HDMI, el cable AV o el control remoto. Con sus asas resistentes podrás llevártelo de viaje o al trabajo sin ningún inconveniente.

Bolsa de transporte

Pantalla de videoproyección

Si prefieres disfrutar de tu sesión de cine con una pantalla de calidad en vez de reproduciendo las imágenes en la pared, no te pierdas esta pantalla de videoproyección ideal para colgarla en la pared. Es plegable y mide 2 metros ancho y de alto, por lo que tiene el tamaño perfecto para colocarla en el salón o en las aulas de los colegios. Además, se despliega fácilmente, así podrás recuperar más espacio cuando no la estés utilizando. La tela de la pantalla es de color blanco y de larga duración gracias a sus tres capas, que ofrecen mayor fuerza y planeidad. También es lavable e impermeable, por lo tanto, podrás utilizar jabón y agua para limpiarla. Gracias a que la parte trasera es opaca, esta pantalla no dejará pasar la luz y proyectará imágenes más nítidas.

Pantalla

Soporte universal para techo o pared

El soporte universal que te presentamos a continuación se puede instalar tanto en el techo como en la pared. A diferencia del resto de soportes, este tiene cuatro puntos de anclaje para adaptarse a cualquier tipo de proyector. Tiene múltiples instalaciones: instalación modo corta, de 15cm; instalación media, a 50 cm del techo; e instalación máxima, a 65cm, siendo esta es la máxima prolongación que puede soportar. Para colocarlo de forma que quede perfectamente adaptado a tus necesidades, el soporte admite una inclinación y un balanceo de hasta 15 grados. Es compatible con el 98% de las marcas y modelos de proyector, así que no te lo puedes perder.

Soporte universal para pared y techo