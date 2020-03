Coronavirus y teletrabajo: cómo montar tu oficina sin salir de casa

Miles de españoles están trabajando desde casa debido a la expansión del coronavirus. Esta recomendación del Ministerio de Sanidad es una estrategia para reducir el número de contagios, ya que los empleados evitan coger el transporte público y relacionarse con compañeros que pueden ser posibles portadores. El teletrabajo también es una alternativa para todos aquellos padres y madres que tienen a sus hijos en casa debido al cierre de las escuelas.

No todos los que trabajan estos días frente a un ordenador están acostumbrados a trabajar desde casa. Hay ciertos consejos que tenemos que seguir para no alejarnos mucho de nuestra rutina: establecer un horario, acabar con todas nuestras tareas y socializar con los compañeros (vía telefónica o email). Aunque parezca mentira, no es recomendable trabajar en pijama, lo ideal es levantarse, desayunar, ducharse y acicalarse como si realmente fuéramos a trabajar presencialmente.

Expertos también recomiendan no trabajar en la misma habitación en la que dormimos. Hay que evitar estar tumbados en la cama o en el sofá mientras trabajamos desde casa, ya que tenemos que establecer un espacio ideal en el que ordenar todo lo que necesitamos e intentar estar sentados con una postura correcta para que no afecte a la espalda o las cervicales. Y, para descansar, no pongas la lavadora ni ordenes las habitaciones, tómate un refresco o camina unos 5 o 10 minutos, es el descanso perfecto.

A continuación, te presentamos varios elementos imprescindibles para crear tu oficina en casa y disponer de todos los dispositivos que necesitas para desarrollar tu trabajo con normalidad.

Monitor HP de 27”

Es imprescindible que la pantalla que utilices a la hora de trabajar tenga la calidad suficiente para no cansar la vista. Por eso es recomendable tener un monitor en casa con el que puedas trabajar. El de la marca HP cuenta con imágenes nítidas y de calidad gracias a su pantalla FHD. Podrás disfrutar del sol mientras trabajas gracias a su panel antireflectante y, con el Low Blue Light, cambiarán sutilmente los colores de la pantalla a una gama más cálida. El diseño de esta pantalla es ultradelgado y atractivo, ofreciendo un aspecto moderno y elegante.

Monitor

Soporte para el monitor

Con este soporte podrás colocar tu monitor y disfrutar de una mejor experiencia a la hora de trabajar, más cómoda y práctica. Está enfocado a reducir el cansancio y otros problemas de uso prolongado, se puede levantar y ajustar en la medida de los posible para adaptarse al cuello y espalda. También protegerá los ojos del usuario dado que la vista estará a la distancia adecuada para reducir el cansancio y las molestias.

Soporte para monitores

Teclado y ratón inalámbricos

Tener un teclado y un ratón inalámbricos es la opción perfecta para poder mover tu ordenador sin tener que desenredar cables constantemente. Si el día de mañana te apetece moverte a otro escritorio más cómodo o, incluso, trabajar en la terraza, con estos accesorios tendrás toda la libertad que necesitas. Los que te recomendamos tienen una conexión rápida y fiable de hasta 10 metros sin apenas interferencias. Las baterías de ambos accesorios duran varios meses: las pilas del ratón suelen durar 12 meses y las del teclado 24.

Teclado y ratón

Estación de carga inalámbrica

Con el teletrabajo es necesario tener todos tus dispositivos electrónicos conectados y con batería para mantener el contacto con tus compañeros o jefes. Por eso te recomendamos esta estación de carga inalámbrica, en la que podrás cargar hasta cinco dispositivos. Tiene cuatro entradas USB y una carga inalámbrica de 10 W. Con este artilugio tendrás tu mesa ordenada y todos tus dispositivos a tus disposiciones.

Estación de carga inalámbrica