Celebra el Día Internacional de la Mujer más allá del 8 de marzo

En 1975 la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para dar visibilidad a las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres en varios ámbitos vitales. Datos relacionados con la desigualdad salarial entre géneros, el techo de cristal o la violencia de género hacen que cada año miles de mujeres se movilicen con hechos y manifestaciones por lograr una equidad real.

En lo que llevamos de año 2020 se ha registrado la muerte de 13 mujeres por violencia de género solo en España. Aunque cada vez se están tomando más medidas y cambiando las políticas y modos de actuar de la sociedad en general, aún siguen quedando muchas desigualdades sin atender y mucho machismo que erradicar.

El feminismo ha supuesto un gran cambio en el pensamiento y la vida de muchas personas. Pero, para que este movimiento se extienda a todos los ámbitos es necesario realizar cambios que vayan desde las grandes instituciones y empresas hasta la educación y la información. Cabe destacar que uno de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 es ‘Igualdad de género’. Dentro de este punto se encuentran metas relacionadas con el fin de la discriminación, de la violencia de género, en contra de la mutilación genital femenina o a favor de la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Aunque el Día Internacional de la Mujer podría ser cualquiera, desde ‘Los imprescindibles’ hemos realizado una lista con productos relacionados con el empoderamiento femenino y el conocimiento del feminismo en este 8 de marzo de 2020.

El segundo sexo, Simone de Beauvoir

Un libro imprescindible para el feminismo. El ensayo de la filósofa ha servido a muchos tanto para nutrirse en la materia como para criticarlo por sus planteamientos. Un éxito de ventas que muestra y analiza el hecho de ser mujer en las sociedades occidentales desde diferentes puntos de vista como el histórico, el científico o el sociológico.

Camiseta ‘fem-i-nist’

Las camisetas con mensaje son una moda de siempre. Pero más allá de lo fashion, también son una forma de reivindicarnos con las palabras o imágenes que mostramos en ellas. Ésta en concreto presenta la palabra feminista en inglés, con una definición al más puro 'estilo diccionario'. Un mensaje simple pero muy claro y directo.

Succionador de clítoris

Si seguimos hablando de productos que están en pleno apogeo y que además son un símbolo del empoderamiento femenino, no podemos dejar de nombrar al succionador de clítoris. Este estimulador sexual ya se puede encontrar en múltiples versiones y tipologías, según tus intereses y necesidades. La masturbación femenina era un tema tabú hasta hace poco tiempo, pero, con la visibilidad que muchas personalidades le han dado este aparato, ahora cualquiera puede disfrutar de su vida sexual sin prejuicios. Aquí te ofrecemos uno de los juguetes sexuales más vendidos de Amazon.

Agenda de Frida Kahlo 2020

El de la artista mexicana Frida Kahlo es uno de los rostros más representativos del feminismo por su modo de vida y sus obras. Cualquier accesorio o producto que lleve su cara y su nombre inspira empodaramiento femenino y libertad de vivir como se quiera. Esta agenda es perfecta para todas esas mujeres que necesitan organizarse y apuntar todas esas cosas que van a ocupar el día o la semana.

Copa menstrual

Otro de los temas que han estado ‘ocultos’ o maquillados referentes a la mujer es la menstruación. Este proceso natural que experimentan las mujeres durante varios años de su vida es algo que no se puede evitar y que no debería ser motivo de vergüenza ni ser tratado como si fuera un cuento de fantasía, como estábamos acostumbrados a ver en anuncios de productos para la regla. La llegada de la copa menstrual supuso un plus de visibilidad, debido a que facilita muchos aspectos relacionados con el periodo, además de ayudar al cuidado del medio ambiente. Una mezcla de hechos que solo supone avances y que cada vez se está extendiendo más.

Bolsa de tela con mensaje

Del mismo modo que ocurre con las camisetas con mensaje, las bolsas de tela están disponibles en gran cantidad de diseños, ya que cada vez se usan más debido al compromiso de las personas con reducir el uso de plásticos. Uno de los modelos que te ofrecemos en esta ocasión es este en el que se puede leer ‘girls can do anything’ (las chicas pueden hacer cualquier cosa). Un mensaje que planta cara a todos esos comentarios que se han producido alguna vez cuando una mujer ha querido hacer algo que se ha considerado ‘de chicos’ a lo largo del tiempo.