Los mejores tendederos de ropa exteriores e interiores

Tender la ropa a veces requiere de una verdadera habilidad para organizar y aprovechar los huecos, normalmente por falta de espacio. Además, usamos muchas prendas al día, lo que conlleva poner muchas lavadoras y esto puede ocasionar que se junte demasiada ropa para un mismo tendedero. Si a esto añadimos que en algunos hogares no se dispone de una terraza o un patio donde poder secar la ropa, la tarea se complica. Si te sientes identificado con alguno de estos problemas, no te pierdas esta selección de distintos tendederos de ropa que podrás adaptar a tus necesidades.

Tendedero vertical de tres niveles

Este modelo está especialmente pensado para quienes necesitan tender mucha ropa a la vez. Cuenta con tres alturas diferentes con varillas y dos soportes extensibles para colgar perchas, además de una base con ruedas para facilitar moverlo de un lado a otro, y freno para que no se mueva del lugar seleccionado. Es fácil de montar y de plegar, para cuando no lo estés utilizando. Perfecto para exteriores pero con posibilidad de ponerlo también en el interior, ya que se extiende verticalmente y no a lo ancho.

Tendedero ‘torre’

Un tendedero similar al modelo anterior, pero aún más compacto. Este cuenta con cuatro alturas con un amplia rejilla cada una, soporte para ropa pequeña y para perchas. Aunque sea alto, su estructura de acero inoxidable es resistente y estable. Una de sus grandes ventajas es que puedes plegar las rejillas que no necesites según la cantidad de ropa que vayas a colgar, de esta forma ahorrarás espacio. Además, también cuenta con ruedas y, cuando no lo estés usando, se pliega por completo ocupando tan poco que hasta podrás guardarlo detrás de una puerta.

Tendedero multifuncional

Los modelos tradicionales de tendederos horizontales y con alas se han conseguido mejorar con esta versión. En este caso, las alas se mantienen y además se pueden regular. Se ha añadido otra altura entre las patas, donde podrás colgar más ropa de pequeñas dimensiones. También incluye un lado con 26 pinzas pequeñas donde fijar calcetines, ropa interior o pañuelos. Como extra, cuenta con 4 soportes para zapatos. Este modelo viene montado y se pliega con facilidad para guardarlo cuando sea preciso.

Tendedero para balcón

Vileda ofrece un tendedero adaptable a barandillas y balcones, perfecto si no tienes demasiado sitio en casa pero puedes sacarle partido a tus ventanas y pequeñas terrazas. Los brazos adaptables se ajustan a distintas anchuras, son fuertes y resistentes. Respecto a su capacidad de tendido, ofrece hasta 10 metros, con un espacio concreto para prendas pequeñas. Es de acero inoxidable y se puede plegar de forma sencilla.

Tendedero automático de cuerdas

Esta opción es ideal para exteriores aunque también se puede adaptar al interior. Es una solución sencilla para el tendido de grandes prendas sin necesidad de ocupar mucho espacio. El sistema funciona colocando el tendedero en una pared, de él se despliegan cuatro cuerdas de hasta cinco metros cada una y en otra pared se colocan los anclajes independientes para enganchar cada cuerda. Cuando no se usan las cuerdas, que se pueden bloquear previamente, se recogerán de forma automática al desbloquearlas.

Tendedero para prendas pequeñas

Si tu problema es que necesitas tender muchas prendas pequeñas a la vez, y no te caben todas en tu tendedero habitual, una gran solución es añadir un tendedero colgante individual. Este está dispuesto en forma de ‘paraguas’, cuenta con 20 pinzas de las que podrás colgar 20 prendas adicionales. El gancho que soporta la estructura es lo suficientemente ancho como para colgarlo en un tendedero, en una cuerda o incluso un radiador o un toallero. Es práctico tanto para interior como para exterior, una gran solución para tender calcetines, ropa interior, pañuelos, servilletas de tela o ropa de bebé.