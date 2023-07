El día que en el que el físico Albert Einstein rechazó la oferta para ser presidente de Israel

Hace varias décadas que nos dejó una de las mentes más brillantes que ha dado este mundo. Albert Einstein puede definirse como uno de los genios más famosos de todos los tiempos. Se trata de un físico alemán de origen judío que se le conoce como el padre de la relatividad y el científico más popular del pasado siglo XX. Sin duda, una de las mentes más brillantes y creador de teorías tan importantes como la de la Relatividad. Sin embargo, lo que muchos desconocemos es que fue propuesto para ser presidente de Israel.

A la muerte del primer presidente Jaim Weizmann, químico y amigo de Einstein, y apenas tres años antes de desaparecer el científico de nuestras vidas, en noviembre de 1952, Einstein recibió una misiva en la que le pedían trasladarse a Israel para mantener una reunión y ofrecerle formalmente ocupar la presidencia de Israel.

La propuesta le llegó a través de Abba Eban, el entonces embajador de Israel en Estados Unidos. El diplomático le informó a Einstein que le escribía cumpliendo órdenes del primer ministro Ben-Gurión. “El Primer Ministro le aseguró que en tales circunstancias, un gobierno y personas plenamente conscientes de la importancia suprema de sus labores le facilitarían completa libertad para llevar a cabo su gran trabajo científico”, decía.

Albert Einstein.

"Me siento profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel y al mismo tiempo triste y avergonzado por no poder aceptarlo. Toda mi vida he tratado con asuntos objetivos. Por tanto, carezco tanto de aptitud natural como de experiencia para tratar propiamente con personas y desempeñar funciones oficiales", contestó. Además, añadió que se sentía todavía más apesadumbrado en esas circunstancias ya que era completamente consciente de la precaria situación entre las naciones del mundo. "Mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte", apuntó mientras mostraba su apoyo a Israel.

Mucho se ha escrito sobre las razones detrás de la decisión de Einstein, más allá de lo que escribió en su respuesta a la carta de Eban. Algunos comentaristas señalan que, si bien Einstein era un gran sostenedor de Israel, era también, al mismo tiempo, un gran pacifista y una persona que no miraba con gran simpatía al mundo de la política.

Quién fue Albert Einstein

Albert Einstein fue un físico teórico nacido en Alemania en 1879, conocido por desarrollar la teoría de la relatividad, una de las bases fundamentales de la física moderna. También recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. Sus contribuciones científicas revolucionaron nuestra comprensión del universo y su famosa ecuación E=mc^2 que es ampliamente reconocida en todo el mundo.

Tal era el lazo del científico con Israel que el pasado 23 de octubre, el Gobierno de Israel aprobó un proyecto para construir un museo dedicado al físico alemán en los terrenos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El proyecto del museo incluye la construcción de un edificio único para albergar todos los archivos de Einstein.

