¿Será WhatsApp una tendencia de pago en las ventas por internet?

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un eCommerce son las formas de pago y la desconfianza que éstas generan en los usuarios. Es por eso que están en el punto de mira y son un factor clave a la hora de conseguir o perder una compra. Actualmente, parte del éxito de un eCommerce reside en la facilidad que tenga el cliente para abonar. De ahí que este tipo de comercio necesite trabajar en formas de pago que generen confianza, ofreciendo una experiencia de compra segura, variada y con mayores garantías que incluso una tienda física. En ese sentido, parece oportuno plantearnos si WhatsApp podría ser una tendencia de pago en eCommerce. Fares Kameli, profesor en la escuela de negocios The Valley, arroja un poco de luz a esta nueva forma de pago, que próximamente será una realidad en España.

En primer lugar, Kameli plantea WhatsApp como un mundo de nuevas ventajas. "Debemos entender que el pago en medios digitales, sea en eCommerce o en un punto digital en tienda física, tiene dos partes, comunicar el pago y realizar el pago. A diferencia de otros medios, WhatsApp es una herramienta de comunicación que amplía sus funcionalidades y eso convierte a la app en una pieza clave a la hora de garantizar una venta", señala el experto.

La falta de métodos de pago confiables hace de WhatsApp un medio único

No alcanzar las ventas deseadas es uno de los principales problemas a los que se enfrenta un eCommerce, siendo la falta de métodos de pago interactivos, fiables y generalistas parte de la explicación. Fares Kameli apunta a que no todos los comercios y usuarios utilizan plataformas tipo Bizum y que otros sistemas no están tan extendidos ni son funcionales, lo que reduce esa confiabilidad que el usuario exige. Además, plataformas más extendidas, como PayPal, tienen políticas de comisiones y limitaciones de uso que, en muchos casos, no hacen atractivo su uso al responsable del comercio.

A eso hay que sumarle la falta de una respuesta eficaz por parte de las entidades bancarias o gestores de pago a la realidad de un mercado hiperconectado, donde la gestión de un pago debería ser fácil, interactiva y no dependiente de un momento temporal o una serie de factores de validación claramente obsoletos. “Estos factores hacen de WhatsApp un medio único, extendido y generalizado, que permitiría el pago directo de productos, el envío de catálogos de venta o la transmisión de un simple link de pago a la plataforma elegida por el usuario a su conveniencia, de manera automatizada y en un entorno que funciona 24 horas al día”, advierte Kameli.

Formas de pago alternativas, la gran ventaja de un eCommerce

En ese sentido, contar con formas de pago alternativas es una gran ventaja para un eCommerce o negocio local que quiera hacer transacciones digitales. “En los tiempos del Covid-19 debería ser una prioridad acabar con el efectivo y el contacto con el cliente. WhatsApp otorga una ventaja diferencial, ya que no sólo puedes contar con distintos métodos de pago, sino que puede utilizarse como comunicación directa mediante”, expone el experto.



Kameli apunta a que esta ventaja puede aplicarse tanto a un eCommerce como a un comercio local. “Si un cliente ve un artículo en tu eCommerce o lee un QR en tu tienda, puede enviar un mensaje de WhatsApp, donde la respuesta programada le pregunte por su medio de pago favorito o ofrecerles los tuyos y pueda pagar el articulo directamente”, explica.

Todo eso sin entrar en cómo automatizar y gestionar los pagos o el envío del catalogo o el link del producto a comprar. “Se puede hacer desde un simple chatbot muy básico, pasando por un añadido a la web. Se trata de soluciones de un coste muy bajo y que pueden estar presentes en diversas plataformas”, concluye Kameli.

WhatsApp como seguro de ventas y garantía de presencia digital de un negocio

WhatsApp Pay será, sin dudas, un método de pago efectivo y, si se usa con WhatsApp Business, una garantía de venta en muchas situaciones en las que ahora se pierden los usuarios o las transacciones, principalmente en comercio electrónico. “Al fusionar WhatsApp Pay y WhatsApp Business se garantiza la presencia digital y la venta de los pequeños comercios y negocios de servicios, puesto que ahora habría un catalogo o un medio de cobro de servicios profesionales muy dinámico y versátil, sin dependencia de un catalogo en tu TPV o de un TPV virtual bancario”, señala el experto en eCommerce. Hay que añadir que todo este proceso proporciona al usuario la tranquilidad de no usar su tarjeta de crédito y, por supuesto, no tener contacto ni necesidad de hacer la transacción presencialmente.



Además, aquellos negocios que tengan sistemas de gestión ERP, plataformas de relación con clientes CRM u otras plataformas de gestión, podrán integrar sus procesos de negocio y transaccionales de una manera simple con un público mayor y menos barreras al hacerlo.



“WhatsApp ha pasado de ser una herramienta comunicativa a ser una herramienta comercial con proceso de pago, con una enorme agilidad para su uso y una cuota de mercado casi absoluta, sin contar con su integración en Facebook e Instagram. La pandemia de Covid-19 y el mercado de consumo que nos deja, con sus retos y cambios en el comportamiento de los usuarios, hace que la digitalización del comercio local sea más necesario que nunca”, concluye Kameli.

La formación continua para estar al día en tu eCommerce

