Cómo conectar con las personas a distancia en el ámbito empresarial a través de las ‘soft skills’

La actual situación de pandemia no sólo ha acelerado el proceso de transformación digital o ha alterado por completo el sistema económico, también ha influido en la forma de trabajar y de establecer relaciones laborales. La actual crisis sanitaria y sus medias de seguridad han obligado a implantar el teletrabajo como, prácticamente, única vía de trabajo. Esta nueva forma de desarrollar nuestra función laboral, unida a los avances tecnológicos y las nuevas necesidades, traen consigo la obligación de establecer nuevas formas de dirigirnos a los demás. Ahora, el ordenador se convierte en el canal a través del cual comunicamos nuestras ideas y compartimos nuestro conocimiento con otros profesionales, ya sean de la misma compañía o de entidades externas. Este nuevo escenario comunicativo plantea la posibilidad de un contacto permanente, rápido y fluido. Pero también supone un gran reto para aquellos que sus habilidades comunicativas no estén muy desarrolladas.

A la hora de tener en cuenta las aptitudes y capacidades de un trabajador, las compañías suelen tener en cuenta dos tipos de habilidades: hard y soft skills. Las primeras hacen referencia a aquellas competencias que pueden adquirirse mediante formación y experiencia profesional, mientras que las están relacionadas con las habilidades sociales, la capacidad comunicativa o rasgos de la personalidad que, en definitiva, diferencian a dos trabajadores que tienen la misma formación. También denominadas habilidades blandas, las soft skills guardan especial relación con las habilidades comunicativas, esas gracias a las cuales somos capaces de enfrentarnos a un auditorio de forma segura, plantear nuestro discurso y hacerlo de manera efectiva. Actualmente, esa habilidad es clave a la hora de enfrentarnos al entorno laboral. Sebastián Lora, formador en habilidades de comunicación, youtuber, creador de Communication Mastery y profesor en The Valley establece las pautas para ahondar en la comunicación a distancia en el ámbito empresarial apostando por las soft skills.

Si entendemos las soft skills como las cualidades que determinan cómo una persona interactúa con los demás, establecer la comunicación como algo prioritario es fundamental a la hora de formar equipos de trabajo. Lora parte de la idea de la necesidad innata que tenemos de conectar con los demás. “Primero somos personas y luego cargos profesionales y, como personas, tenemos la necesidad de conectar con los demás, sobre todo a la hora de establecer relaciones profesionales a largo plazo”, afirma el experto en habilidades de comunicación. En ese sentido, Lora apela a una humanización del discurso, con independencia de si es una conversación entre dos, ante un auditorio o a través de una pantalla.

Trabajar las habilidades comunicativas requiere la necesidad de establecer un objetivo claro y, en base a él, programar toda nuestra estrategia. Cualquier discurso tiene una finalidad y para que ésta se cumpla es importante seguir unas pautas con las que garanticemos su consecución. A pesar de que esta recomendación es aplicable tanto a la comunicación presencial como a la virtual, hay que tener en cuenta una serie de factores que harán que la comunicación virtual sea mucho más efectiva.

“Lo primero que debemos tener en cuenta es que en un formato digital la capacidad de atención es más baja, ya que tus interlocutores te observan de manera individual desde sus casas, donde las distracciones son mucho mayores. Trabaja la empatía estratégica y habla a tu auditorio de lo que le interesa, no sólo de lo que te interesa a ti”, expone Lora. El experto, además, recomienda promover la atención del público con presentaciones dinámica, apostando por la interacción frecuente. A través de preguntas, encuestas o ideas que promuevan la reflexión estaremos invitando a nuestro público a permanecer atento y a participar de la charla.

A la hora de captar la atención de nuestro público siempre hemos tenido en cuenta el poder del contacto visual. Pero, en el caso de la comunicación virtual, el contacto visual deja de ser nuestro aliado. Al menos como lo habíamos entendido hasta hoy. “Cuando miras a las personas a través de la pantalla dejas de mirar a la cámara y eso implica que los demás interlocutores sientan que no los miras. En este caso, el contacto a cámara es el que te conecta con el público, ya que es donde tus ojos confluyen con los suyos”, aconseja el creador de Communication Mastery. Además, Lora recomienda mirar al ponente en la pantalla cuando éste esté hablando y tú escuchando y mirar a la cámara cuando estés hablando para que el público sienta que les estás mirando.

Aunque parezca que la comunicación virtual planta más inconvenientes, tiene una ventaja que, aparentemente, no cabría esperar de ella. A través del formato vídeo tienes la posibilidad de acercarte mucho más a cada individuo. “Cuando nos comunicamos de manera física mantenemos la distancia personal para no resultar invasivos ni generar incomodidad; al hacerlo a través de una pantalla nuestra proximidad no produce rechazo en el resto. Además, el formato vídeo genera un entorno íntimo entre los participantes, ya que cada uno accede a la conversación de manera individual. Por eso es importante que les hables de tú, para que sientan que la conversación es con ellos”, explica Sebastián Lora.

Uno de los factores que mejor contribuye a una buena comunicación es el lenguaje corporal. Cuando la comunicación es presencial, resulta muy sencillo contar con todo nuestro cuerpo pata que nos sirva de apoyo. En el caso de la comunicación virtual nos encontramos con un obstáculo: estamos sentados. “Este formato nos encorseta y limita nuestra movilidad, lo que hace que nuestro discurso pueda perder fuerza al no comunicarnos con todo nuestro lenguaje corporal. Para contrarrestar este efecto, proyecta tu energía, mantente erguido y muestra las palmas de tus manos colocando los codos sobre la mesa”, recomienda Lora.

A la hora de garantizar el éxito de un discurso cuando la comunicación es presencial, Sebastián Lora siempre ha apostado por evitar la tecnología, sobre todo a la hora de reducir fallos técnicos. Pero, en el caso de la comunicación virtual, las herramientas tecnológicas son clave. En ese sentido, el experto en habilidades de comunicación recomienda dominar la plataforma que nuestra empresa o compañía tenga habilitada. “Es clave saber programar una reunión, saber acceder a ella, invitar a los participantes y tener los conocimientos necesarios para poder explicarle a otros participantes su funcionamiento, entre otros aspectos”, concluye Sebastián Lora.

A través de su propuesta formativa, la escuela de negocios The Valley ofrece un certificado con el que trabajar todas esas competencias y habilidades. Denominado Digital Fundamental Certificate en Soft Skills, este certificado pone al alcance de los participantes las claves para liderar y transformar organizaciones, así como saber detectar las competencias y los perfiles digitales necesarios para lograr esa transformación. Esta propuesta se plantea en torno a las necesidades laborales en esta nueva normalidad, para que a través de ella el usuario pueda descubrir herramientas para trabajar de manera online y en remoto de una forma más eficaz, automatizar procesos y, además, mejorar las habilidades comunicativas.

