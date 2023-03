El sector empresarial andaluz pone en valor el emprendimiento en la región y pide más ayudas

El sector empresarial andaluz pone en valor el emprendimiento en la región y pide más incentivos. Así lo han expresado en la mesa redonda sobre el ¿Emprender por necesidad o por vocación? en la segunda jornada del III Foro Económico Español en Andalucía.

En la mesa han participado Rosa Siles Moreno, directora de Andalucía Emprende, María Jesús Garrido, fundadora y CEO de Minifunkids, Juan Francisco Álvarez Aquino, director del Instituto de Estudios Cajasol y Melesio Peña, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Andalucía.

El sector empresarial pide más incentivos, al respecto Melesio Peña, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Andalucía, ha resaltado que "solicitar cualquier incentivo es una tarea con una burocracia muy densa". Así, ha resaltado que "los incentivos sean bienvenidos", pero que "sean fáciles y automáticos".

2. Mesa redonda. ¿Emprender por necesidad o por vocación?

En esta línea, María Jesús Garrido, fundadora y CEO de Minifunkids, ha resaltado que "hay ayudas a las que es imposible llegar por el tema de la burocracia y por la falta de conocimiento". De hecho, ha enfatizado que "son recursos que han llegado, pero han llegado tarde".

Preguntada por la experiencia de emprender, María Jesús Garrido ha recordado que ella emprendió por "vocación" y desde hace unos años hasta ahora sí ha visto una evolución positiva de cara a los nuevos emprendimientos.

Eso sí, María Jesús Garrido ha resaltado que "emprender es una montaña rusa". Así, ha recordado que ella invirtió todos sus ahorros personales y "hay momentos en los que te encuentras solo, no sabes actuar y a nivel económico tienes que apostarlo todo.

En esta línea, 'Andalucía Emprende' fue como una luz en el camino para María Jesús Garrido. De hecho, "ahora estamos en plena expansión y tenemos un proyecto en Argentina", ha resaltado la fundadora y CEO de Minifunkids.

'Andalucía Emprende'

Sobre 'Andalucía Emprende', su directora Rosa Siles Moreno, ha recordado como a través de este se han creado 47.000 empresas y 50.000 puestos de trabajo.

Por su parte, Juan Francisco Álvarez Aquino, director del Instituto de Estudios Cajasol, ha detallado que "a emprender también se aprende, pero hay que dar las herramientas necesarias para la creación de una empresa". De este modo, ha resaltado que "hay que poner el foco en los riesgos y dar visibilidad a los problemas que se encontrarán a nivel administrativo y económico los nuevos emprendedores".

Así, ha enfatizado que desde Cajasol tienen una apuesta clara por "enseñar a emprender".

"Toda la estrategia integral de emprendimiento que Andalucía Emprende ha puesto en marcha en colaboración con la Consejería de Educación, somos número unos a nivel nacional y europeo en este tipo de emprendimiento destinado a las aulas", ha destacado. Además, ha explicado que ha puesto personas que trabajan y generan contenido de valor para que la cultura financiera, por ejemplo Domestika.

Para finalizar, Rosa Siles ha resaltado que "no todo el mundo sirve para emprender". De hecho, ha enfatizado que si una persona no tiene experiencia laboral en un sector como por ejemplo, "si no has trabajado en un bar, cómo vas a montar un bar". Así, "no podemos permitir que alguien emprenda sin tener experiencia y sin aprender a emprender previamente", ha recalcado.

