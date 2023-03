Del Pozo, consejera de Educación en Andalucía: "La FP es el mejor plan de empleo para los jóvenes"

La Formación Profesional como clave para combatir en el abandono escolar y también reducir la tasa de paro de juvenil. Es la estrategia en la que la Junta de Andalucía basa el impulso de esta formación, que reconoce ha estado cargada de prejuicios a los que ahora se está dando la vuelta, ampliándola en 20.000 plazas.

"En estos momentos en Andalucía, la Formación Profesional es el mejor plan de empleo que podemos ofrecer a nuestros jóvenes", ha remarcado la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, en el III Foro Económico Español en Andalucía, donde ha sido taxativa al asegurar que con esta transformación la comunidad "se juega su futuro".

Para el Gobierno andaluz la FP es clave para seguir reduciendo la tasa de abandono escolar, que se ha disminuido en siete puntos en cuatro años, y el desempleo juvenil, que ha bajado en diez puntos en los últimos cuatro años. Éste ronda ahora el 35% y, para seguir recortándolo, la idea es incentivar la FP con 20.000 plazas más.

1. Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional

"Nuestras empresas no pueden seguir creciendo porque no tienen los perfiles profesionales que necesitan esos técnicos intermedios en inteligencia artificial, en energías renovables... No los tienen porque el sistema no se los ha dado y se tienen que ir fuera teniendo nosotros un 35% de paro juvenil. Eso es inasumible", ha sostenido.

Del Pozo ha asegurado que empresas que buscan invertir en Andalucía trasladan a la Junta que "faltan perfiles profesionales" que podría remediar la FP. "Tenemos la obligación de hacer esa revolución de la FP y conseguir ofrecer a nuestras empresas y emprendedores esos perfiles".

Es uno de los grandes objetivos de la Consejería, que cuenta ya con la colaboración de 15.000 empresas y unos 5.000 autónomos que colaboran con la Formación Profesional. En el caso de formación dual, son ya 8.500 las empresas que participan.

"Y seguimos creciendo", ha agregado Del Pozo, que ha subrayado además el fomento del emprendimiento que se realiza a través de un programa de "cultura emprendedora" que se lleva a cabo en centros educativos con "muchísimo éxito". También se está avanzando con aulas de nuevas tecnologías.

Todo ello para enganchar al alumno con algo que le apasiona y no abandone, una tarea que discurre en paralelo con el refuerzo en las aulas para que Andalucía deje de aparecer la última de la tabla en ránkings educativos. "No nos podemos conformar con ser los últimos de la tabla, eso se va a terminar", ha prometido la consejera.

Andalucía busca escalar con un incremento del 35% en el presupuesto para Educación en los últimos cuatro años. "Eso nos ha permitido apostar por docentes y su situación laboral, con 7.000 docentes más en el sistema a pesar de que hemos perdido 70.000 niños con el descenso de natalidad", ha subrayado.

A ello se suma el cambio de currículum escolar para el próximo año, que introduce contenidos específicos vinculados a los principios democráticos, la historia democrática y la andaluza, como el Imperio español, la Constitución española de 1978 y la democracia: principios, procedimientos e instituciones y el estatuto andaluz.

También textos que incorporan el papel fundamental de la Transición en la historia de España y la lucha contra el terrorismo de ETA, materias que no contempla el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Gobierno. "Es fundamental todo lo que se haga en educación en valores para fomentar esa convivencia, para combatir la violencia, todo lo que se haga ahora es prevenir a medio y largo plazo", ha comentado.

Con el 40% de competencias en materia educativa con las que cuenta la Junta también se han reforzado aspectos derivados de la Lomloe, con las que Andalucía no está de acuerdo. "No compartimos su filosofía", ha indicado Del Pozo, que ha destacado que desde Andalucía se robustecerán las matemáticas, la lengua y la lectura, y ha pedido que dejen de modificarse la Ley educativa con cada Gobierno.

"La educación es uno de los grandes pilares que nos definen como sociedad, es política de Estado. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y dar estabilidad al sistema. No puede ser que cada vez que cambie el Gobierno cambie la ley orgánica de educación. Es un disparate monumental", ha zanjado.

