Varios de los acampados en Sol, el pasado 29 de septiembre, en la estatua del oso y el madroño. Diego Radamés Europa Press

El TSJM responde al Gobierno de Ayuso que aún no han trascurrido los tres meses necesarios para determinar si la Delegación pecó de "inactividad" por no ordenar el desalojo.

La Justicia permite de momento la acampada en Sol al no quedar acreditada la inactividad de la Delegación

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LO ESENCIAL Las claves El TSJM permite por ahora la acampada en la Puerta del Sol, instalada desde el 26 de septiembre en protesta por la crisis de la vivienda. El tribunal rechaza la petición de la Comunidad de Madrid de ordenar el desalojo de los manifestantes. La Sala concluye que no se ha acreditado la inactividad de la Delegación del Gobierno exigida por la ley para recurrir ante la Justicia. La resolución se limita a las medidas cautelares y no resuelve el fondo del conflicto; cabe recurso de reposición en cinco días.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) permite, por el momento, la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre como protesta por la crisis de la vivienda.

De esta forma, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desoye la petición formulada por la Comunidad de Madrid (CAM), que solicitó a la Justicia su desalojo.

Por el momento, sin entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, el Tribunal Superior rechaza ordenar la disolución de la acampada.

Así se pronuncia en una resolución fechada este miércoles, redactada tras recibir las alegaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, a la que la CAM acusaba de "inacción" por no haber ordenado a la Policía Nacional la retirada de los manifestantes.

El TSJM concluye que, por el momento, no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa por parte de la Delegación en los términos exigidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

El artículo 29 de dicha norma establece los requisitos para que pueda recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa por inactividad de una Administración.

Entre ellos, exige que exista una obligación concreta de prestación a cargo de la Administración y que, una vez reclamado su cumplimiento, transcurra el plazo legal sin que la administración atienda dicha obligación.

En este caso, la Sala destaca que el artículo 29 obliga a la Administración requirente, la CAM, a esperar el transcurso del plazo legal de tres meses para que pueda generarse la situación de inactividad prevista en ese precepto. Y dicho plazo no ha transcurrido en el supuesto examinado.

Los magistrados añaden que la figura de la inactividad administrativa regulada en el artículo 29 de la LJCA no puede identificarse, sin más, con una eventual dejación o falta de actuación en el ejercicio de las competencias administrativas.

La Sala recuerda, en este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual la inactividad susceptible de recurso exige la existencia de una obligación pública concreta, establecida por una norma, "cuyo contenido sea una actividad prestacional y cuyo destinatario tenga derecho a recibirla".

El tribunal precisa, no obstante, que este pronunciamiento se enmarca en la pieza separada relativa a las medidas cautelares. Esto es, que no supone un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación, con los requisitos establecidos en la legislación procesal.