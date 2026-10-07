El juez que investiga el rescate de Air Europa cita como testigo a la vicepresidenta Aagesen seis días antes de las elecciones

La investigación, impulsada por querellas del PP y Vox por presunta prevaricación, examina el rescate concedido a la aerolínea en 2020.

Manuel de la Rocha, Íñigo Errejón y Pedro Saura están citados el 24 de noviembre en la causa sobre la ayuda pública de 475 millones.

También declararán Ana de la Cueva, Pilar Panque, Francisco Javier Loriente y Raúl Blanco, vinculados a organismos que participaron en la ayuda.

El juez José María Escribano cita como testigo a la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen el 23 de noviembre por el rescate de Air Europa.

El juez José María Escribano, quien investiga el rescate concedido en 2020 a la aerolínea Air Europa, ha citado a declarar como testigo a la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.

La titular de la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico será interrogada el 23 de noviembre.

Es decir, seis días antes de la elecciones generales, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este lunes.

Así consta en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que está fechada, precisamente, este martes, el día posterior a que Sánchez anunciase que los próximos comicios se celebrarán el 29 de noviembre de 2026 (y no en 2027, como estaba previsto).

El juez también ha citado a declarar como testigos, en la misma causa judicial, al director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, al exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y al exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

No obstante, De la Rocha, Errejón y Saura serán interrogados un día después que Aagesen, el 24 de noviembre.

En noviembre de 2020, cuando aún era diputado, Errejón denunció que el rescate concedido a Air Europa incumplía, "de manera clamorosa", las condiciones en materia medioambiental impuestas por el Congreso de los Diputados para obtener dicha ayuda.

Por otro lado, De la Rocha y Saura, en aquel año, eran vocales, con voz y voto, del fondo estatal que aprobó la ayuda de 475 millones de euros.

Escribano también ha citado a declarar como testigo, para el 23 de noviembre, a Ana de la Cueva Fernández.

Esta mujer, por entonces, era secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y también formaban parte del Consejo Gestor que aprobó la ayuda.

Actualmente, preside Patrimonio Nacional, ente público dedicado a la conservación de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España.

Ese mismo día, Escribano escuchará a Pilar Panque Sosa, subsecretaria de Hacienda hasta 2021, y a Francisco Javier Loriente Sainz, antiguo director jurídico de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Completa la lista de ese día Raúl Blanco Díaz, un político de la rama catalana del PSOE, el PSC, que ocupó el cargo de secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, además de haber participado en la tramitación de los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Lora, investigado

El pasado 3 de julio, Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, ya interrogó —en su caso, como investigado— a Bartolomé Lora, quien presidía en funciones la SEPI cuando, en noviembre de 2020, se propuso al Gobierno el rescate de Air Europa.

La aerolínea recibió una inyección de 475 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado 3 de julio, Lora admitió ante el juez que la SEPI mantuvo reuniones, previas a la concesión del rescate, con la familia Hidalgo, dueña de Air Europa.

En dichas citas estuvo Javier Hidalgo —CEO de Globalia, la matriz propietaria de la aerolínea— y, tal y como reconoció Lora, los encuentros se produjeron antes incluso de la apertura del expediente administrativo para la ayuda pública, que se produjo en agosto de 2020.

Esta causa judicial se inició con las querellas presentadas por el Partido Popular y por Vox, que apuntan a un presunto delito de prevaricación administrativa.

Antes del pasado verano, el juez ya ordenó a la SEPI que identificase al secretario del FASEE y a los vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor.

Entre ellos se encontraban Pedro Saura, que en aquel momento era secretario de Transportes, y Manuel de la Rocha.

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