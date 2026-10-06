El PP pide al juez que cite como investigado al PSOE en el 'caso Leire': "El partido pagó los gastos de la red criminal"

Pedraz señaló que Santos Cerdán puso infraestructura del PSOE al servicio de la operativa investigada; Ana María Fuentes ya figura como investigada.

El PP atribuye al partido presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo y malversación.

Los populares sostienen que el PSOE sufragó gastos de la presunta trama, incluidos viajes de Leire Díez.

El PP pide al juez Santiago Pedraz que cite al PSOE como investigado en el caso Leire.

El Partido Popular ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que cite al PSOE como investigado en dicha causa judicial.

Así consta en un escrito, firmado por el abogado del PP, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En él se indica que la instrucción de este procedimiento, que aún sigue su curso, "ha venido a confirmar que el PSOE sufragó efectivamente los gastos de la organización criminal" conocida como trama Leire.

Esta red, de la que formaba parte Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz, se habría dedicado a tratar de boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Begoña o el caso David Sánchez.

El PP atribuye al PSOE los supuestos delitos de financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación.

En efecto, una resolución firmada por Pedraz señala que el antiguo secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, pagó gastos de la trama Leire, como viajes de Leire Díez, quien se jactaba de ser la mano derecha en la sombra del anterior.

Asimismo, Pedraz subrayó que Cerdán puso la infraestructura del partido al servicio de esta operativa presuntamente criminal.

La actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ya consta en la larga lista de investigados del caso Leire, al igual que la propia fontanera y que el secretario de Organización socialista.

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